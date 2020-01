A pocos días de haber asumido el nuevo gobierno, en una entrevista exclusiva con Crónica HD, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que el objetivo de su flamante gestión "no sólo es que empiecen las clases" en término sino que además "se den discusiones de fondo" para que la escuela "vuelva a ser un espacio de transformación social" para la realidad de los niños y niñas.

"Es sustantivo que todos nuestros niños y niñas estén en las aulas, que nuestros maestros estén dictando clases pero el desafío que nos debe hermanar a todos es que construyamos una nueva épica educativa", dijo Trotta.

Nicolás Trotta, ministro de Educación, en exclusiva con Crónica. (Foto: Fernando Pérez Re)

El ministro aseguró que por pedido del presidente Alberto Fernández, ya se iniciaron los diálogos con todas las provincias y se anunció la convocatoria para la Paritaria Nacional Docente. "La enorme expectativa para nosotros en este tiempo es profundizar el diálogo con los maestros y sus organizaciones para que podamos tener a nuestros niños, niñas y adolescentes en las aulas, y a nuestros maestros y profesores dictando clases", dijo.

"El objetivo no sólo es que empiecen las clases sino que además se den discusiones de fondo para que la escuela vuelva a ser un espacio de transformación social".

Si bien el ministro aseguró que la discusión sobre la paritaria es "un primer paso importante", porque no solo se discute el salario de los docentes sino que además abre el debate para "trazar objetivos pedagógicos en común", también marca una agenda que permita avanzar en "una instancia de formación docente"

En un contexto donde 6 de cada 10 chicos se encuentra bajo la línea de pobreza, el ministro expresó que la responsabilidad del Estado Nacional es garantizar el acceso del derecho a la educación pero también a una educación "de calidad y transformadora en todo el país".

"Tenemos que tener un compromiso de poder desplegar políticas educativas que se sostengan en el tiempo", Nicolás Trotta. (Foto: Fernando Pérez Re)

"Tenemos que tener un compromiso de poder desplegar políticas educativas que se sostengan en el tiempo, por eso criticamos el proceso de desinversión que ha habido en los últimos cuatro años", expresó Trotta.

Por otro lado, habló sobre el deber y la necesidad del Estado de hacer cumplir la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en todas las instituciones de la Argentina como herramienta fundamental para prevenir y alertar abusos, además de la responsabilidad que debe quitarle el Estado y la sociedad a lo jóvenes que hoy no van a la escuela y tampoco trabajan.

"No creo en los 'ni ni´, creo en los 'sin sin'. No son chicos que ni estudian ni trabajan, son chicos sin trabajo y sin estudio. Tenemos que dar vuelta la carga, no generemos la carga en nuestros jóvenes porque aquí la respuesta y la responsabilidad es de la sociedad", expresó.

Sobre la educación y la escuela expresó la necesidad de generar un "sistema de desarrollo distinto al que hemos transitado en la crisis de estos cuatro años, donde el mercado laboral se ha precarizado y donde ha crecido mucho el desempleo". Para el ministro, ésta es una "tendencia" que a partir de las medidas que tomó el presidente, "se va a empezar a romper en el corto plazo".