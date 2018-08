Luego de solicitar la "recaudación del objeto procesal de la causa" en la que fue procesada como presunta integrante de una "asociación ilícita" que direccionó las concesiones de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, el 31 de octubre de 2016, la ex jefa de estado pidió al juez Julián Ercolini la auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015.



La ex mandataria había reclamado "que sea investigada no sólo una empresa (Austral Construcciones), no sólo una provincia (Santa Cruz), sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares".



Para la ex mandataria, la omisión en investigar a la firma IECSA S.A. del grupo Macri -que obtuvo la pavimentación de uno de los cinco tramos de la ruta 9 y su explotación con Báez como subcontratista-, fue "una clara muestra del direccionamiento con intencionalidad política" de la investigación.