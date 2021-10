Aún con algunos datos económicos para celebrar, el dólar blue sigue desbocado en los útimos días. Esto pasa a pocas semanas de las elecciones 2021, votación en las que se elegirán los diputados y senadores que convivarán con el Gobierno del presidente Alberto Fernández en sus últimos dos años de mandato.

El miércoles se supo que hubo superávit fiscal con un resultado primario de $ 291.000 millones, algo que fue producto de la ayuda extraordinaria que otorgó el Fondo Monetario al país por el impacto en la economía del Covid-19. . Que no se haya gastado más de lo que ingresó podría ser una "buena noticia" para los mercados; sin embargo, en la Argentina no hay respiro cuando se trata de dólar e inflación. Y el miércoles el dólar blue cerró a $183,00 para la compra y $187,00 para la venta y llegó a rozar los $196. Se trata del pico histórico en lo que va del año. La cotización del mercado formal fue de $ 98,88 para la compra y $104,88 para la venta. Así las cuentas, la brecha entre este tipo de cambio y el blue superó el 89%. ¿Qué pasará hoy con el dólar? El dólar blue arrancó la jornada de este jueves cotizando a $184 para la compra y $188 para la venta. Y las miradas se depositan casi al cierre de esta semana sobre qué hará el Banco Central para contenerlo. Hasta ahora, el BCRA, que preside Miguel Pesce viene surfeando la ola teniendo en cuenta que, por ejemplo, el año pasado para esta misma etapa del año tuvo que desprenderse de 1.090 millones de dólares para encorsetar al dólar. . De todos modos, los mercados esperan saber qué pasará con las nuevas restricciones que la autoridad monetaria le puso a la compra de divisas y que vencen a fin de mes. Esta semana hubo una reunión del BCRA con la Unión Industrial donde se reclamó que no se prorroguen esas inciativas. ¿Qué pasará con los precios? Con todo, lo que más preocupa con los saltos en la cotización de la divisa estadounidense es qué impacto tendrá en la inflación 2021 en Argentina. Justo cuando el Gobierno y un sector del empresariado discute el acuerdo para congelar los precios de cerca de 1.500 productos hasta el 7 de enero de 2022, cualquier suba en el dólar blue repercutirá en los precios. Aunque el dólar blue tenga un volumen de negocios menor al mercado oficial, es el valor que se toma como termómetro y referencia para acordar los precios de las góndolas. Las consultoras privadas anticipan que, como piso, este año la inflación cerrará en torno al 48% anual. Por A.G.