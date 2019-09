El dólar cerró este viernes a $59,08 promedio para la venta al público, mientras que en la semana avanzó 64 centavos estabilizado por ventas del Banco Central en el mercado de futuros, aunque en un escenario de pocos negocios.



En tanto en el segmento mayorista la divisa ganó 10 centavos y finalizó a $56,67 promedio, mientras que en la semana la moneda norteamericana trepó 56 centavos.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó este viernes una baja en la tasa de las Leliq de 54 puntos básicos respecto de ayer al finalizar a 82,245% y en la semana retrocedió 190 puntos básicos.



El total adjudicado fue de $207.875 millones sobre vencimientos por $229.590 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $21.715 millones.



"Da la sensación de que (esta semana) lograron estabilizarlo. Hoy subió un poquito pero está bastante calmo. Ya impuestas todas las restricciones creo que el tipo de cambio debería estar calmo", aseguró Alejandro Bianchi, fundador de AsesorDeInversiones.com.

Bianchi aclaró que por un lado el BCRA sabe que sigue "el sangrado de dólares" y eso hacia adelante "hará más restrictivo el acceso a esta moneda" y lo único que se busca ahora es "llegar a diciembre".



Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, señaló que "venimos de unas semanas en el oficial con problemas de liquidación por parte de exportadores. No porque no quieran sino porque no se está pudiendo embarcar al ritmo planeado" por problemas en el Paraná y aclaró que "eso hizo bajar en un 50% la liquidación".



Además detalló que "estamos esperando el impacto que puede tener desde el lunes la acreditación de los pesos del TJ20 en la brecha cambiaria, por ahora la brecha bajo de 29% a 18% en una semana".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 348 millones, mientras que no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex, se operaron 342 millones de dólares, lo que representó una baja del 4%, respecto de este jueves.



Los plazos más cortos concentraron solo 30% de los negocios. Los meses de septiembre y octubre terminaron operándose a $57,95 y $63,09; con una tasa del 82,44% y 100,85%, a esos precios finales. Diciembre terminó a $ 72,30 con una tasa del 98,70%. Excepto fin de mes, todos los plazos bajaron al menos un 1%.