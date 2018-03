Después del paro de 48 horas, retomaron las clases en la Capital Federal. En ese marco, los gremios docentes volvieron a reunirse con funcionarios porteños en una nueva discusión paritaria: el gobierno ofreció, en relación con el último encuentro, una suba de $144 de diferencia. “Rechazamos de manera absoluta”, resumieron los sindicalistas.

Guillermo Parodi, de Unión de Trabajadores de la Educación, dijo que la oferta “está muy lejos” de lo que reclaman. “Hay una decisión de que perdamos poder adquisitivo”, criticó. En ese sentido, los funcionarios de Rodríguez Larreta ofrecieron un aumento del 12% en dos cuotas, 8% en marzo y el 4 por ciento restante en agosto. “Mejoraron una suma que es aplicarle el aumento al fondo de incentivo docente, algo que debería hacer el Ministerio de Educación de la Nación”, agregó.

Parodi detalló que el gobierno “está muy lejos. Para poner un ejemplo, el Banco Central prevé una inflación del 19,3% y ellos nos ofrecen el 12. Por eso lo rechazamos. Nosotros planteamos una suba del 24% y cláusula gatillo. Ellos tienen la decisión de que los docentes pierdan poder adquisitivo”.

Por su parte, Norberto Cabanas (UDA) aseguró que “fue una reunión bastante corta en la que prácticamente se habló sólo del tema capacitación y no se avanzó en el tema salarial, no hubo una nueva propuesta salarial. El 12 por ciento es un ofrecimiento que está por debajo de toda previsión inflacionaria, incluso de las más benévolas que parten del 15 por ciento,” sostuvo, a la vez que informó que “por el momento no hay una nueva fecha para reunirnos”.

Cabe destacar que los dirigentes del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) no pudieron

ingresar a la reunión por decisión de las autoridades, que no reconocen su representación gremial, al considerar que discuten salarios directamente con los propietarios de las escuelas privadas.

Córdoba dio el sí

La asamblea provincial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba resolvió aprobar la propuesta salarial del gobierno local para 2018, que consiste en un 15% de aumento en tres tramos y con cláusula gatillo para compensar eventuales desfasajes.

“No es el mejor acuerdo, pero teniendo el cuenta el contexto de ajuste nacional y provincial se ha decidido al menos no estar por debajo de la inflación con la cláusula gatillo. No podemos decir que lo que se aprobó sea un aumento, es simplemente no perder contra la inflación”, indicó el vocero de la entidad sindical, Fabían Mazzola.

Entre Ríos, en duda

El gobierno provincial mejoró la oferta salarial a los docentes, al reducir a dos tramos, en vez de tres como había propuesto inicialmente, el pago del 16,3% de aumento para este año, que se abonará un 9,3% en marzo y un 7% en agosto. La semana que viene llegará la respuesta a los maestros.