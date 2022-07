Por Francisco Nutti

El kilo de pan volverá a aumentar su valor y fuentes del sector afirman que podría alcanzar los $400 en los próximos días. El anuncio fue realizado por la Cámara de Panaderos de la provincia de Buenos Aires y corresponde con el incremento de las harinas y los insumos necesarios para su fabricación.

Además, la producción también se vería afectada por el aumento en las tarifas de los servicios de luz y gas, lo que significaría otro sacudón más para el rubro panaderil, que ya viene complicado por los recientes cambios de ministros en el Palacio de Hacienda.

Por lo tanto, todo parece indicar que, al igual que como sucede con numerosos productos de la Canasta Básica, el listado de precios de panificados sufrirá un fuerte incremento y los panaderos responsabilizan a los grandes gastos que tienen. A su vez, en la actividad hablan de mayores costos en grasas, problemas con el azúcar, entre otros elementos que utilizan para diversos panificados.

Cabe destacar que a principio de mes se modificó la titularidad de la Secretaría de Comercio Interior y se puso en duda la continuidad del fideicomiso del trigo.

Desde el sector panaderil aseguran que las facturas han aumentado un 40% en un año.

Consultado por Crónica, el presidente de la Federación de la Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires Raúl Santoadre señaló que hoy por hoy "el sector está mal y el consumo de los demás productos como las facturas han sufrido una caída estrepitosa en las ventas". Sobre esta línea indicó que "la bolsa de harina con subsidio de 25 kg cuesta $1346 + impuestos, pero sin subsidios, se va a $2500".

"El kilo de pan que está a $300 puede pasar a $340 con harina subsidiada, pero sin subsidio el precio será mayor", confirmó el representante de Fippba. Según un último acuerdo de precios de la Secretaría de Comercio Interior con la actividad, el techo es de $290 el kilo, aunque hay comercios que lo venden más caro.

Por su parte Gastón Mura, titular del Centro de Panaderos "27 de abril" de Avellaneda, también dialogó con este medio y sostuvo que "el sector está atravesando por el peor momento de los últimos años, las ventas bajaron, muchas panaderias cerraron y otras redujeron el personal".

"Los aumentos se registran por mera especulacion, todo sube su valor por las dudas y en ese por las dudas se genera semejante proceso inflacionario que cada vez aleja más el pan de la gente", agregó y concluyó: "El consumo cayó un 40%. Hoy la docena está entre $700 y $1000".

En tanto Marcelo, panadero de La Paternal con más de 30 años en el rubro, coincidió con su colega en que el panorama no para nada alentador: "Si bien la crisis es grande, la especulación tiene mucho que ver. Lamentablemente nosotros tenemos que remarcar en el mostrador y nos ligamos el enojo de la gente, pero se tiene que entender que si nos suben los insumos, no podemos congelar los valores porque no podríamos sobrevivir. Yo sé bien que el pan a casi $400 complica a muchas familias, pero es el sálvense quien pueda".

Por último, Emilio Majori, máxima autoridad de la Federación Panaderil bonaerense, señaló que "desde ayer se suspendió el fideicomiso con los molinos y el gobierno por falta de pago. No podemos dar un valor de producción porque estamos a ciegas y no queremos perjudicar a nuestros clientes".

El fideicomiso del que hace referencia se creó con la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja, de 31 a 33%, para recaudar unos US$400 millones y así compensar la harina de trigo que llega a las panaderías. La medida se tomó luego de la invasión de Rusia a Ucrania, que disparó los precios.

Se estableció un valor de corte del cereal de $25.815 la tonelada para que, por encima de ello, pague el Estado la diferencia a los molinos que luego procesan el trigo para que comercialicen la bolsa de harina de 25 kilos a las panaderías a $1200 más impuestos. Este valor en el último tiempo trepó a $1346.