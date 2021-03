Serú Girán, Charly García en versión solista, Los Twist, Los Violadores, Attaque 77, Kapanga, León Gieco, Los Caballeros de la Quema, Bersuit, Sting o U2, entre tantos otros. Con letras que por la complejidad del momento desafiaron al poder de la Junta Militar con su mensaje más o menos oculto o con textos que ya en democracia buscaron mantener vivo el reclamo de justicia.

La música siempre fue una vía de escape en pleno horror y desde 1976 hasta hoy hay varios ejemplos de artistas que dedicaron su arte a que el grito de "Nunca más" suene bien fuerte. A 45 años del golpe de Estado de 1976 y en el Día de la Memoria'> Día de la Memoria, la Verdad y La Justicia, Crónica te propone un repaso musical por 14 canciones que hablaron sobre ese tema.

Algunas son bien recientes, como "Gritos de madrugada", tema estrenado este miércoles por Juan Rosasco y Palo Pandolfo y que incluye un video que cuenta con la participación de hijos y nietos de desaparecidos y fue filmado en la ex ESMA y en el Parque de la Memoria.

.

Y otras fueron escritas en plena Dictadura o en los primeros años del retorno de un Gobierno votado por el pueblo. El listado, como toda enumeración, es caprichoso y seguramente dejará a muchos artistas y melodías afuera, pero sirve también como disparador para que cada uno arme su propia elección.

Algunas de las canciones, como "Sin cadenas" de Los Pericos o "Mothers of the Disappeared" de U2 no fueron compuestas originalmente con la finalidad de recordar lo sucedido en Argentina, pero sus letras tomaron otra trascendencia a partir de hechos puntuales.

.

En el caso del tema compuesto por el grupo argentino, el cambio tuvo que ver con dos situaciones puntuales y a la vez relacionadas, la aparición de la canción en la película "Botín de guerra" y la lucha de Gastón Gonçalves, el bajista del grupo, por reencontrarse con su hermano secuestrado gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo.

Y en lo que tiene que ver con la melodía del grupo irlandés, inspirada originalmente a partir de los sucesos en El Salvador y Nicaragua, su significado tomó ribetes locales cuando Bono grabó una versión a capela para el disco en homenaje a las Madres "Ni un paso atrás".

La lista de 14 canciones relacionadas con el Día de la Memoria elegidas por Crónica

Serú Girán - Canción de Alicia en el país

Los Twist - Pensé que se trataba de cieguitos

Los Caballeros de la Quema - Madres

Bersuit - Vuelos

Charly García - Los dinosaurios

Attaque 77 - Canción inútil

Kapanga - Indultados

Los Violadores - Ellos son

Los Pericos - Sin cadenas

León Gieco - Yo soy Juan

Fito Páez - Cuervos en la casa

Juan Rosasco y Palo Pandolfo - Gritos de madrugada

U2 - Mother of the disappeared