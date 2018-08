Catalfamo. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, lamentó no poder estar presente en la Cámara. (Gentileza @eugecatalfamo)

La ausencia de la senadora, por Unidad Justicialista de San Luis, quien manifestó su respaldo a la media sanción, avisó que por su embarazo avanzado y complicaciones, no viajará a la Capital Federal.La puntana era contada entre los votos negativos al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, aunque se sabía ausente. Sin embargo dijo que luego de escuchar todas las posturas decidió hacer pública cuál es su posición sobre el tema."Formo parte de una generación de jóvenes (y de jóvenes mujeres), que buscamos la implementación de políticas públicas que de una vez por todas nos visibilicen, en las que nos sintamos involucradas activamente y que defiendan nuestros derechos", sostuvo en una columna de opinión publicada por el portal Infobae."No podemos desconocer que el aborto existe en cada una de las provincias argentinas, y que por eso esta ley representa una herramienta segura y saludable para quienes así lo decidan, que no involucra para nada a quienes no deseen hacerlo", continuó.Y agregó: "Considero que las mujeres debemos poder decidir respecto de las acciones que queremos o no emprender y que el nacimiento de un hijo no debe ser una imposición social".