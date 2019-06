Por Florencia Golender

@flopa01



Con mediciones muy justas entre los dos frentes con mayor caudal electoral, la previa al cierre de listas de precandidatos para las PASO del domingo 11 de agosto que tuvo lugar esta semana fue otra muestra de que a la hora de las alianzas políticas, la prioridad fue contener y sumar votos.



De ahí las sorpresas y las definiciones de último momento para encarar la campaña que oficialmente arrancó este sábado.



De todos los misterios planteados con miras a las urnas en el comienzo de este año, en las últimas semanas se conoció la respuesta: Mauricio Macri va por su reelección y la fórmula no es “PRO pura” ni se comparte con la UCR, la integra el ex jefe de bloque del PJ en el Senado, Miguel Ángel Pichetto; Cristina Fernández de Kirchner no es candidata a presidenta sino a vice de Alberto Fernández; Sergio Massa aceptó integrar una coalición con el kirchnerismo; Alberto Lavagna logró articular una tercera vía; la izquierda consiguió la unidad.



Todo se cerró sobre la hora. Hasta el pasado sábado por la tarde, los únicos espacios con la mayoría de sus precandidatos definidos para la elección nacional, de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal eran el frente oficialista Juntos por el Cambio y el Frente de Todos que encabeza Fernández, donde hasta último momento faltaba completar quién era el segundo integrante de la fórmula para la ciudad.



También quedó para el final la definición de diputados y senadores por la provincia de Buenos Aires por el frente Consenso Federal.



Por otro lado, bien temprano se supo que la líder del GEN, Margarita Stolbizer, no formaría parte de la carrera que encabeza Lavagna. Sin embargo, a lo largo de la jornada quien más atención recibió fue el economista liberal José Luis Espert, candidato a presidente por el frente Despertar, que perdió la estructura que le otorgaba el partido Unir, de Alberto Asseff, que se pasó a Juntos por el Cambio.



En rigor, se inscribieron ocho fórmulas para los espacios Juntos por el cambio, Frente de Todos, Frente Consenso federal y FIT - Unidad.



El partido Nuevo MAS competirá en soledad con Manuela Castañeira, la única mujer que se presenta como postulante a la presidencia, y Eduardo Mulhall, un docente cordobés y ex obrero metalúrgico.



Ex titular de la Aduana y veterano de Guerra de Malvinas Juan José Gómez Centurión buscará el sillón de Rivadavia por el frente provida Nos, acompañado en la fórmula por Paola Miers, una abogada y especialista en diagnóstico por imágenes de 43 años.



En tanto, el Frente Patriota anunció públicamente que competirá con el binomio integrado por el líder de Bandera Vecinal, Alejandro Biondini, como postulante a presidente, acompañado por el teniente coronel retirado Enrique Venturino, uno de los cabecillas del levantamiento carapintada de 1987.



Aunque fue una jornada dedicado al cierre de las nóminas de postulantes a los distintos cargos nacionales y provinciales, el cronograma del Cámara Nacional Electoral (CNE) también establece que se dio “inicio de la campaña electoral”.



De esta manera, concluyó la danza de nombres, la pelea, los heridos y los enojos internos. El que está en la lista y el que no, en teoría, irán ahora en busca de los votos para su espacio.