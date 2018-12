Claudia Mabel Guebel, empleada del Congreso, denunció judicialmente al Senador por la UCR de La Pampa, Juan Carlos Marino, por acoso sexual.

En su declaración, la empleada manifestó: "Durante mi desempeño junto con Marino, me dediqué a estudiar temas de su interés provincial. Para mí era un desafío profesional por mi formación académica. Marino nunca leyó ninguno de mis informes. Al mes de empezar a trabajar con Marino, empecé a recibir mensajes de WhatsApp que decìan 'donde estás?', 'dónde vivís?' 'Voy a estar por allá, me doy una vuelta', “Preparate, que voy a tu casa'. Me enviaba videos alusivos al sexo. Este tipo de mensajes me los enviaba constantemente, varias veces por semana".

Todo fue empeorando, ya que "una vez que nos encontramos solos directamente me toco los pechos, y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos".

Al mes siguiente, "concurrí al despacho del Senador, me atendió en esta oportunidad Pedro Fiorda, quien me hizo pasar a su oficina, en esta ocasión me dio conversación, me invitó a sentarme, me comentó que Marino tenia aspiraciones de ser Gobernador de la Provincia de La Pampa y que tenía intenciones de hacer una operación política acusando de pedofilia al por entonces pre candidato a Gobernador de La Pampa por Cambiemos. Luego de ello, Fiorda me tomó de los dos brazos con fuerza, y me introdujo su lengua dentro de mi boca con violencia, yo intenté separarlo pero no lo logré".

Luego es este episodio y varios días asustada y en cama, Claudia tomó coraje y se puso en contacto con un amigo suyo del INADI para hacer la denuncia.