En el piso 24 del hotel Ritz de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, el presidente argentino y presidente pro-témpore de la Celac, Alberto Fernández, brindó una conferencia de prensa en la que realizó un balance de su participación en la IX Cumbre de las Américas.

Es el último día de su encuentro con los líderes americanos compartió su análisis ante Grupo Crónica y dio detalles de los ecos de su discurso de ayer en el que cuestionó duramente la política de exclusión de Estados Unidos, así como también, su enfoque regional: “sólo recibí palabras de apoyo”. Y con el estadounidense, Joe Biden “hubo un buen intercambio”.

Uno de los puntos destacados del discurso del pasado jueves de Fernández fue el cuestionamiento al anfitrión, Estados Unidos, por “imponer un derecho de admisión” que dejó afuera por decisión unilateral a Cuba y Venezuela. Al presidente estadounidense, Fernández le habl. directamente y le pidió “cambiar las políticas que dañan nuestra región y que los daños se reparen”, luego, lo invitó a la próxima reunión plenaria de la Celac que será en Buenos Aires probablemente en diciembre.

Consultado por esta parte de su discurso, Alberto respondió ante los medios argentinos: “A mí me tocó hablar por la Celac y ahí di mi posición sobre lo que creía que pasaba en esta Cumbre, en América y hacía donde debíamos transitar. Creo que fue una jornada valiosa”.

Intercambio con Biden

Fernández compartió un poco más de detalle sobre su encuentro de ayer con Biden: “A la noche tuve un intercambio de palabras buenas con el Presidente Biden para seguir viendo cómo vamos a seguir trabajando”.

“ A pesar de las limitaciones por las ausencias que hubo fue una buena Cumbre”, resumió el presidente argentino.

Ante la pregunta de si fue consensuado el discurso previamente con otros líderes de la región, Fernández respondió: “La Celac es una organización donde quien ejerce la presidencia tiene la voz de la Celac. No tuvimos ninguna reacción en contra. Hasta el presidente de República Dominicana, que es alguien que por ahí no está cerca de mí ideológicamente, apoyó las palabras. Ayer recibí solo palabras de apoyo. Los discursos no se consensuan, son propios, sino son documentos”, sostuvo.



Y concluyó sobre la cuestión: “No vine a poner más muros, sino a construir puentes. Intercambiamos unas palabras con Biden, en una reunión social, pero de ningún modo hubo un reproche, todo lo contrario”.