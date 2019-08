"Argentina no tiene ninguna posibilidad de caer en default si soy presidente", sostuvo el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, en el marco del encuentro que se desarrolló en el Malba y del que también forma parte el primer Mandatario, Mauricio Macri y el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso.

"Nadie se puede plantear la idea de una quita ya que es una deuda contraída por un gobierno democrático", sostuvo Fernández y en ese sentido explicó que, en 2003 lo que se discutía era una quita en una deuda contraída por la dictadura y, agregó, "no tiene nada que ver con lo que discutimos acá". Al mismo tiempo, pidió desterrar la idea de que no cumplirán con las obligaciones asumidas: "hay que buscar el modo de cumplir con las obligaciones, hay que sentarse a negociar, no me gusta ser hipócrita, el que llegue lo va a terner que hacer porque esa es la realidad".

La inflación como un desafío a vencer

"Es muy difícil bajar la inflación, pero es parte del desafío que tenemos. Si yo logro al cuarto año de mandato terminar con una inflación de un dígito, sería el tipo más feliz del mundo, pero partimos de un muy mal escenario. Lo último que haría sería copiar alguna de las medidas de Guillermo Moreno, que le hizo un enorme daño a la economía argentina".

Ante otra consulta, Fernández dijo que en un eventual gobierno “no vamos a manipular el Indec, que es el termómetro de la economía” y ratificó que seguirá “funcionando con independencia”. En tono conciliado, Fernández se refirió a la grieta. "Deberían avergonzarnos situaciones como poner figuras de los periodistas para que las escupan", así como agresiones que recibieron Agustín Rossi y Axel Kiciloff en el pasado, y sostuvo que “eso no puede volver a pasar entre nosotros; pasó de un lado y del otro, confrontando con esa lógica: tomaremos la decisión de terminar con eso".

"No vamos a manipular el Indec, que es el termómetro de la economía"

En tanto, llamó a "sepultar un momento de confrontación que se ha extendido por muchos años y caminar hacia una nueva etapa” y pidió “quitarle dramatismo a este momento que implica el fin de un gobierno y el comienzo del otro. Hay que terminar con esta idea de que las transiciones son difíciles y complejas, son parte de la democracia y hay que tomarlas con calma, cada uno asumiendo el rol que le toca”, manifestó el ex jefe de Gabinete.

Al hablar de un eventual gabinete, no quiso dar nombres pero afirmó que sus integrantes deberían "tener como denominador común la honestidad moral e intelectual" y, ante una consulta concreta, no descartó que Martín Redrado -presente en el auditorio- pueda ser parte de su equipo.

Por otro lado, sobre las causas judiciales que involucran a dirigentes de kirchnerismo afirmó que quiere "que el Estado de Derecho se respete del mismo modo que ningún corrupto quede libre" y aseveró que eso sucede cuando hay "jueces probos, no que aplican sentencias de acuerdo a la coyuntura".

En la charla también dejó definiciones sobre sus críticas a Jair Bolsonaro -"fue un error mío, me deje llevar por su lógica"-, sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman -"si alguien lo mató que se haga cargo de esa muerte, estoy seguro de que no fue Cristina"- y sobre los bolsos de José López -"me asqueó verlo"- .