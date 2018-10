Impulsada por el oficialismo y a propuesta de un legislador del peronismo de San Luis, la Cámara Baja estuvo a punto de aprobar ayer un proyecto de ley que apunta a gravar con el impuesto a las Ganancias a jueces y trabajadores judiciales.

Pasadas las seis y después de una megasesión de casi 17 horas, el diputado Karin Alume Sbodio, de Unidad Justicialista de San Luis, que había aportado para obtener el quórum, volvió a sorprender con su propuesta de tratar sobre tablas el proyecto presentado por el diputado radical Luis Borsani.

Rápidamente recogió el guante el jefe del bloque macrista, Nicolás Massot, quien aseguró que el oficialismo está de acuerdo en cobrarles Ganancias a los jueces, por lo que pidió un apartamiento del reglamento a fin de habilitar el tratamiento sobre tablas de la iniciativa. El diputado del Frente Renovador Marco Lavagna recordó que el proyecto de ley no sólo prevé gravar a los jueces, sino también a los empleados judiciales y que eso podría afectar a las administraciones provinciales.

Para clarificar la situación, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, dispuso un breve cuarto intermedio para acordar con los jefes de bloque. Las advertencias y objeciones planteadas por varios legisladores, que reclaman un análisis más exhaustivo del alcance del proyecto, determinaron una marcha atrás en el ímpetu oficialista.

"Queremos dejar claro que estamos de acuerdo con el proyecto, pero haciendo honor a los acuerdos, pedimos preferencia para tratarlo esta semana en comisión", dijo Massot y el tema quedó pendiente de consideración en comisiones. El jefe del bloque justicialista, Pablo Kosiner, recordó que presentó un proyecto de ley para eliminar la acordada de la Corte Suprema de Justicia que prohíbe intimar a los magistrados a pagarle a la AFIP, pero propuso seguir con el tratamiento en comisiones.

La diputada justicialista Alejandra Vigo dijo que "un proyecto de semejante envergadura no se puede tratar sobre tablas a las 6.30 de la mañana", advirtiendo que el tema no había sido incluido en el plan de labor parlamentaria. En respaldo de la iniciativa presentada por Borsani, su compañero de bloque José Riccardo manifestó que "debe haber pocos proyectos con tantos consensos como este. No nos dejemos influir con lobbies".

Judiciales, al paro

En conocimiento del intento de avanzar en el Congreso con el impuesto a las Ganancias hacia el sector, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), liderada por Julio Piumato, anunció la convocatoria a un paro de actividades de 24 horas para el 1° de noviembre. Se indicó que la iniciativa alcanza a jueces, fiscales y trabajadores de tribunales.

El gremio consideró que ese proyecto y otras iniciativas con estado parlamentario implican la transferencia de distintos fueros de la órbita federal a la ciudad de Buenos Aires. "Contradiciendo sus propias promesas de campaña, buscan fagocitar los ingresos de alrededor de 100.000 trabajadores más (entre judiciales provinciales y federales)", denunció Piumato.