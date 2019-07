Por Damián Juárez

djurarez@cronica.com.ar

En su formato de campaña a través de la presentación de su libro "Sinceramente", Cristina Fernández de Kirchner repartió duras críticas al gobierno de Mauricio Macri desde Mendoza, al afirmar que no cree "que se puedan aguantar cuatro años más de estas políticas".

"La gente no puede tolerar más ajuste, aumentos de precios y tarifas", aseguró la senadora nacional y precandidata a la vicepresidencia de la fórmula del Frente de Todos, que encabeza Alberto Fernández.

La presentación de Cristina fue moderada, como siempre, por el periodista Marcelo Figueras, y fue el marco para que CFK expresara que no entiende "cómo algunos salen a militar el ajuste y demuestran falta de solidaridad".

Tras la repercusión que tuvo en Mar del Plata al llamar a las segundas marcas de alimentos "Pindonga" y "Cuchuflito", Cristina sumó una tercera calificación: "Cadorna".

"Debería hacer como Máximo (su hijo) y decir que eran cosas cadornas", a la vez que se preguntó: "¿El Presidente y la gobernadora les dan a sus hijos leche que no es leche?". También opinó que dejó un país "desendeudado" y Macri convirtió esta situación en "crisis".

"A veces dudo de si lo chocaron o vinieron en realidad a hacer esto que hicieron", argumentó, y criticó a los medios que durante su gobierno tuvieron un rol que calificó como "picasesos" y ahora "blindan al gobierno".

"Como en Venezuela"

En otra parte de su discurso, Cristina consideró que en materia alimentaria Argentina pasa una situación similar "a la de Venezuela" y aseguró: "Que la gente no pueda comer en la Argentina es maltrato. No estamos en África o en algún páramo del desierto donde no hay nadie. Somos un país que producimos alimentos para 400 millones de personas".

En otra crítica al macrismo, indicó que "estos son capitalistas para ellos, al resto nos quieren proletarios. Le queremos decir (a Macri) que en la Argentina no queremos ser proletarios. Queremos ser profesionales, propietarios y tener movilidad social ascendente. Tener esa Argentina donde podamos soñar. No pedimos demasiado".

Cristina se presentó en la localidad mendocina de San Martín, en un acto de campaña destinado a apuntalar a su referente en la provincia, Anabel Fernández Sagasti, la senadora nacional que apunta a la gobernación de Mendoza. La ex mandataria también cuestionó el programa Precios Esenciales y consideró: "Será por eso que decía El Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Todo con esta gente es invisible, hasta la comida".

Al ser consultada sobre las chances del espacio para ganar en octubre aseguró que tiene "mucha esperanza", porque "las sociedades no se suicidan. No imagino cuatro años más con estas políticas".