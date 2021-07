El ex presidente de Bolivia Evo Morales apuntó contra el ex mandatario Mauricio Macri, a quien tildó de ser "un agente del imperio" de Estados Unidos, y acusó a su gobierno de brindar "inteligencia a la CIA" .

En el marco de la investigación por el presunto envío de armamento desde Argentina mientras era depuesto del poder, Morales exigió que Macri debe ser juzgado "en Bolivia o donde sea para defender a la democracia en América Latina".

"Dejamos en manos de la justicia boliviana todos los elementos y pruebas que existen, de actos ilegales e inconstitucionales. Macri debe ser juzgado para que nunca más haya ese tipo de golpe de Estado: presidentes de gobiernos de derecha sometidos al imperio dando golpes a un hermano país como Bolivia", sostuvo el ex presidente boliviano, en una entrevista concedida a Página 12.

Sobre esta línea, Morales enfatizó que si se basan en la normas bolivianas "los que permitieron el ingreso de ese armamento tienen 30 años de cárcel", mientras que subrayó que los que colaboraron con el "golpe de Estado" son "agentes del imperio, agentes de las transnacionales con una mentalidad tan mezquina que no piensa en su patria ni en el pueblo humilde".

"La Patria Grande necesita patriotas y no antipatrias ni vendepatrias. Los pueblos necesitan revolucionarios, no conservadores, menos reformistas", resaltó el ex jefe de Estado de Bolivia.

El ex presidente boliano hizo hincapié en que "la CIA contrató la inteligencia argentina para el golpe de Estado" y que "la CIA sigue operando en nuestra región" por lo que "los movimientos sociales deben generar su propia inteligencia para hacer el seguimiento de lo que hace Estados Unidos".

A su vez, Morales sostuvo que además de Macri, el ex mandatario de Ecuador Lenin Moreno, el embajador de Brasil y el embajador de la Unión Europea "también intervinieron" en su salida forzada del poder y los acusó de no aceptar que "los llamados 'indios"' puedan "garantizar la liberación del pueblo".

"Yo tuve muchas reuniones con el presidente Macri. En una reunión me preguntó. ¿Evo, este año cuánto va a ser tu crecimiento económico?. Y yo le dije: Está programado más de 4.5 por ciento. Me preguntó qué había hecho para eso y le contesté: Hay que nacionalizar nuestros recursos naturales. Cuando le dije 'hay que nacionalizar', ya no me habló más", aseguró.

En ese sentido, Morales afirmó que "los golpes de Estado en el mundo son donde hay recursos naturales o algunos lugares que son estratégicos para el comercio internacional, donde están las bases militares".