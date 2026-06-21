Seis personas murieron al estrellarse una avioneta en Bolivia

Una avioneta con seis tripulantes a bordo se estrelló este domingo por la mañana en el Cerro Sayari del departamento de Cochabamba, en Bolivia, cuando la aeronave realizaba un patrullaje aéreo en una zona montañosa. No hubo sobrevivientes.

Las víctimas son cuatro militares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y dos civiles que viajaban en el Cessna FAB-409 en un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz-Cochabamba.

Los militares fallecidos fueron identificados como Ariel Maida Suarez, mayor de Aviación; Marcelo Alberto Pérez Becerra, capitán de Aviación; Franz Gabriel Terrazas Mollinedo, teniente de Aviación; y Cellier Vidal Pedraza, teniente Coronel Diplomado del Estado Mayor Aéreo.

La aeronave había partido desde el Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Cochabamba; sin embargo, al perder el contacto se activaron los protocolos de emergencia y se desplegaron los equipos de búsqueda por tierra.

El Ministerio de Defensa de Bolivia emitió un comunicado en el que expresó su "profundo pesar a las familias y camaradas de los tripulantes que perdieron la vida cumpliendo el deber con la patria" .

Por su parte, desde la Fuerza Aérea se sumaron a las condolencias para las familias de las víctimas y anunciaron que se formará una junta investigadora que permita determinar cuáles fueron las causas del accidente.