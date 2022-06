Pilar sigue viviendo días históricos para la educación, con la inauguración hoy de la Escuela Secundaria N° 23 de Presidente Derqui, encabezada por el intendente Federico Achával junto al director general de Cultura y Educación de la Provincia, Alberto Sileoni. Se trata del tercero de los once nuevos establecimientos educativos que se están construyendo en Pilar, para que los estudiantes aprendan, se encuentren y hagan realidad sus sueños.



Acompañado por la comunidad educativa, Achával expresó: "Le agradezco a Alberto Sileoni y al gobernador Kicillof, esta inauguración es parte de un plan que estamos llevando adelante para once nuevos establecimientos educativos, 139 nuevas aulas que son muy importantes para garantizar el derecho a la educación. La comunidad esperaba esta escuela, los alumnos tenían que compartir aula con la Escuela 37 y eso hacía que muchos jóvenes lamentablemente no terminaran sus estudios. Hoy estamos dando vuelta esa página de la historia, con aulas nuevas y modernas, porque creemos en la educación como un derecho, con calidad y pensando en el futuro de cada uno de los chicos".



Por su parte, luego de recorrer el nuevo establecimiento educativo, Sileoni señaló: "Ya hemos inaugurado 82 escuelas en la Provincia, en este distrito hay un gran compromiso de la gestión de Federico. Somos millones los que pensamos que detrás de cada necesidad debe haber un derecho. Hay quienes quisieran volver a la no construcción de escuelas, a la interrupción en la distribución de libros y tecnología, y eso le ha hecho mucho daño a la Argentina. El único camino es el que Federico se ha propuesto, como nuestro gobernador: seguir trabajando".



En Pilar se está ampliando el derecho a la educación con un plan de infraestructura entre el Municipio y la Provincia, para abrir diez secundarias y una primaria y ampliar otros 20 establecimientos, sumando así 139 aulas al sistema educativo del distrito.

En ese marco, Achával ya inauguró la Secundaria 39 y la Primaria 49. Ahora se suma la Secundaria 23 "Rodolfo Walsh", la primera que se inaugura en 22 años en Derqui, y que de esta forma pasa a contar con un edificio propio y de calidad, saldando una deuda histórica con su comunidad educativa.



Estuvieron presentes también el secretario de Gobierno, Santiago Laurent; la secretaria general, Soledad Peralta; el subsecretario de Educación, Damián Espíndola; el presidente del bloque del Frente de Todos, Silvio Rodríguez; el concejal derquino José Molina y miembros del gabinete municipal junto a representantes del Concejo Deliberante.



"Nos emociona la sonrisa y entusiasmo de los chicos al entrar al aula, eso nos da la fuerza para seguir poniendo la educación de pie. El valor de la palabra es muy importante, hace algunos meses anunciábamos esta obra y hoy es una realidad, que le pertenece a su comunidad, que llenará de vida esta escuela y escribirá su historia", finalizó Achával.