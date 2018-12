Por Luciano Bugner

@lucianobugner

El Ejecutivo guardó la carta fuerte para jugarla en la última mano. Con la conciliación obligatoria sobre la mesa, los pilotos y aviadores dejaron sin efecto el paro de 48 horas que empezaba a regir este jueves. "Es momento de priorizar el diálogo", apuntaron desde los gremios.

El gobierno fijó que por 15 días hábiles, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) se alejen de las medidas de fuerza. "La Secretaria de Trabajo, en cumplimiento con la normativa vigente, fiscalizará el acatamiento de la misma", destacaron, mediante un escrito, desde el Ministerio de Trabajo y Producción.

El reclamo puntual, según destacó el líder de APLA, Pablo Biró, es que "la Administración Nacional de Aviación Civil -la ANAC es un organismo que depende de Transporte- acaba de darles la posibilidad a las compañías del que contraten pilotos extranjeros, algo que no existía en nuestra legislación y está prohibido por el Código Aeronáutico".

Para el secretario general de los pilotos, "están permitiendo el ingreso y la validación automática de licencias pertenecientes a pilotos extranjeros, sin exámenes en la Argentina que acrediten seguridad". Pero ese reclamo, que hoy y mañana se manifestaba con los aeropuertos vacíos ante el paro que afectaba a los vuelos de cabotaje, fue retrucado por el Poder Ejecutivo. Y así la huelga quedó sin efecto.

A través de un comunicado, los trabajadores aéreos destacaron que "más allá de entender que dicho acto administrativo no resultaría aplicable (ya que ha sido utilizado con anterioridad por el mismo conflicto vinculado a la actual política aercomercial), APLA comunica que acata volutnariamente la conciliación dejando sin efecto la medida de fuerza anunciada por lo que se realizará la actividad normalmente".

Según el comunicado, "el conflicto está originado por los cambios en la reválida de licencias extranjeras de pilotos". "Consideramos -subrayan- que la resolución de la ANAC también ha quedado en suspenso". En comunicación con Crónica, desde APLA destacaron que "este es el momento de buscar diálogo", entendiendo que con el anuncio del paro lograron "visibilizar el conflicto".

El comentario de los aeronáuticos es que "no vamos a estar de vacaciones como la CGT, y vamos a defender siempre a los trabajadores", ya que entienden que "quedan muchos frentes abiertos más allá del conflicto por política aerocomercial", como por ejemplo "las paritarias en Aerolíneas, en LAN, o la amenaza de despidos en Andes".

"Responsables del fracaso"

Guillermo Dietrich salió nuevamente en defensa de la ANAC. Para el ministro de Transporte "los pilotos que se oponen a la resolución de la Administración -que simplifica la homologación de licencias extranjeras- pertenecen a un sector que es el responsables del fracaso de la política aérea de los últimos 15 años".

La normativa, insistió, "sólo permite que los pilotos que trabajaron en el extranjero revaliden su licencia en forma más ágil". Si bien la huelga quedó sin efecto, "las medidas de fuerza no es que no se pueden hacer, lo que no se puede hacer es asambleas, disfrazando el paro, o no acatar la conciliación obligatoria. Pero la realidad es que, lamentablemente, hay un grupo de estos señores, que tienen un rol relevante en el sector".

En declaraciones a Radio Mitre, Dietrich añadió que "la norma simplifica la homologación de las licencias extranjeras y también tiene que ver con esta obsesión del presidente Macri, desde el primer día de gestión, de que el Estado sea simplificador".