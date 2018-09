Otros se expresaron en redes sociales

MAMERTO

Macri es igual al cura que habla a la familia de un deudo enterrando al familiar. “La vida sigue a pesar del dolor que están sintiendo”

Macri, que bailó cumbia, anunció que lo peor había pasado, que la inflación era fácil de resolver, le echa la culpa a la mala suerte

�� — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 3 de septiembre de 2018

Más de lo mismo; autobombo, echar la culpa a otros, no reconocer errores. Ajuste y que Dios nos ayude. Avisen que la campaña es el año que viene. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) 3 de septiembre de 2018 MM, las recetas discursivas duran barbisticas, quedaron viejas para este contexto donde la chocaste toda. — Juan Cabandié (@juancabandie) 3 de septiembre de 2018

, el jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, indicó después de escuchar el discurso del presidenteque los anuncios dados a conocer este lunes son "el ajuste del ajuste".Al respecto dijo que: "Hay una crisis en la conducción política del Gobierno" y afirmó que Macri "no tiene liderazgo".En tanto, mostró su rechazo a la posibilidad de avalar un presupuesto con ajuste del gasto público. Y subrayó: "No vamos a acompañar ningún presupuesto que plantee el ajuste del FMI". Según declaró consultado por FM La Patriada, el discurso presidencial le "hizo acordar al pasado"."La crisis económica lleva al gobierno a una crisis política", ratificó luego y agregó que: "El Gobierno está en una debacle económica" mientras que "los mercados financieros le bajaron el pulgar a Macri”.En la misma línea,, diputado del Frente Renovador manifestó la "falta de autocrítica” en las palabras de Macri y aclaró que "hoy hace falta recuperar no solo la confianza de los mercados sino la confianza de la gente. La gente espera que se le diga que se equivocaron".Durante declaraciones a radio La Red, el diputado comentó: "Prácticamente lo que iba leyendo era que son responsables todos menos yo. Fue el mundo, fue la cosecha, pero no se aceptaron errores propios".Al respecto aclaró que lo que tiene que hacer la gestión macrista es admitir sus "errores" para recuperar "la confianza". "Lo que tienen que hacer los gobernantes es mirar hacia adentro. Los primeros que tienen que garantizar la gobernabilidad son los mismos socios del gobierno”, subrayó.Consultado por las reuniones en la quinta de Olivos: "Nos hubiera gustado ver el fin de semana una coalición de gobierno unida, discutiendo internamente pero después saliendo fortalecida, pero esa no es la sensación que tuvimos".Por su parte,dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas manifestó que el Gobierno no se hizo cargo de la crisis económica pretendiendo que "la fiesta financiera" la paguen "la. mayorías populares".Según del Caño, Macri "trató de quitar todo tipo de responsabilidad a este gobierno, la culpa es de los cuadernos, de la tormenta, de cualquier cosa menos de la política que llevó adelante el gobierno".En este sentido, el ex diputado recordó que "Desde que asumió hubo un endeudamiento monstruoso, una especulación y fiesta de la bicicleta financiera para los especuladores y toda esta fiesta quieren que la paguemos nosotros las mayorías populares".Consultado por radio El Mundo, aseguró que "por la terrible devaluación que se está llevando adelante este año, con la corrida de la semana pasada se hace insostenible poder llegar a fin de mes para millones d. trabajadores".Luego denunció que "está claro que son todas mentiras”. las que dice Macri cuando habla de que "l. gustaría" pagarle más a docentes y policías.Por último, manifestó que: "El gobierno sigue insistiendo con otra de las mentiras que es todos tenemos que poner un poco. Estas medidas son migajas realmente por que le van a sacar cuatro pesos por cada dólar enlas retenciones".