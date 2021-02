@flopa01

Tras un año con el poder adquisitivo congelado para la mayoría de los trabajadores y jubilados, el gobierno nacional avanza a paso firme para equilibrar salarios y precios minoristas. En esa ansiada armonía hizo hincapié el gabinete económico al reunirse esta mañana en Casa Rosada y el próximo encuentro incluirá a los gremios y a los empresarios, según pudo saber crónica.com.ar, con el objetivo final de repuntar el consumo. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó el encuentro sobre las dos variables que desvelan al gobierno nacional: salarios y precios. Con las exigencias sanitarias de la pandemia del coronavirus ya más ordenadas y a la espera de nuevos cargamentos de vacunas, la disparada de los precios de los alimentos escaló entre las prioridades. Ocurre que arrancan las discusiones salariales y, por más acuerdo satisfactorio entre gremios y empresarios, si las remarcaciones de la comida no encuentran tope, no habrá "paritaria libre" que aguante la presión sobre el bolsillo. . Pauta de 3 y 4 puntos de mejora salarial El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabeza las reuniones de los miércoles. "En el Presupuesto 2021 nosotros tenemos pautada un incremento real de los salarios en torno de los 3 y 4 puntos, porque si los salarios no se recuperan es muy difícil que se recupere la economía porque el 60 y el 70 por ciento del PIB es el consumo”, indicó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, al finalizar la reunión. Con este horizonte, el gobierno convocarán a los empresarios y a los gremios el próximo miércoles para una reunión. Todesca agregó que "nosotros realmente creemos que es un momento en el que tenemos que hacer un esfuerzo grande para hacer converger las variables de precios, salarios, gastos en torno a lo que hemos puesto en el Presupuesto”. . La vicefeja de Gabinete aclaró que "no vamos a ir con una metodología de trabajo que suponga topes sobre la discusión de los convenios colectivos de trabajo, somos muy respetuosos de ese proceso democrático". Al respecto, desde la cúpula de la CGT, que se reunió ayer, advirtieron que "estamos dispuestos a discutir un plan antiinflacionario" pero "con salarios acorde a lo que está sucediendo". A la postura establecida por uno de los secretarios generales de la central obrera, Héctor Daer, se agregó una muestra de sintonía con la Rosada: "la idea es recuperar entre el 2 y el 4% por encima de la inflación". Por su parte, los empresarios parecen comulgar con la modalidad dual de porcentajes y sumas fijas no remunerativas como aporte al equilibrio deseado. Es el camino por el que optaron varios sectores, como lo evidencia el reciente acuerdo para los trabajadores de comercio y la paritaria 2020 de la administración pública. . Consultado por la reunión entre funcionarios nacionales, el ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que el Gobierno "apunta a continuar con el sendero de la reducción gradual y consistente de la inflación, un fenómeno multicausal, consecuencia de factores macroeconómicos y pautas de comportamiento y de formación de expectativas que le dan persistencia", sostuvo al retirarse del encuentro.



El titular de la cartera económica afirmó que el "pilar central para atacar la problemática inflacionaria es el esquema integral de política macroeconómica, que incluye a la política fiscal, la monetaria y la cambiaria". Por F.G.