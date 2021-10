Política 21-10-2021 12:45 Gabriela Cerruti cuestionó la ausencia de Mauricio Macri ante la Justicia: "Es una actitud antirrepublicana"

En su primera conferencia de prensa como portavoz presidencial, la ex diputada criticó la actitud del ex jefe de Estado, quien no se presentó a declaración indagatoria en la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan.