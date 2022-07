En una conferencia de prensa marcada por las cuestiones económicas, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, ensalzó los indicadores que muestran una recuperación de la actividad y negó cualquier posibilidad de una devaluación.

"Aquellos que remarcaron creyendo que habría una devaluación, sería bueno que dejen de jugar con los precios porque no están jugando con el Gobierno sino con la mesa de los argentinos”, dijo Cerruti, que atribuyó los precios más altos registrados en los últimos días a la “especulación, codicia o incertidumbre”.

Para Cerruti, las denuncias sobre desabastecimiento son puntuales y se corresponden con "maniobras especulativas de quienes retienen productos para venderlos luego a mayor precio". Pero negó que se trate de una situación generalizada. “El gobierno está garantizando que no haya desabastecimiento en productos de primera necesidad. Puede haber un faltante particular en alguna góndola pero no hay faltantes masivos ni ninguna situación de desabastecimiento. No llevemos ese temor a la población”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron apenas pocas horas antes de que el Indec informe el dato oficial de inflación del mes de junio. Todas las proyecciones privadas indican que superará el 5% y que en julio el número podría ser más alto, teniendo en cuenta la oleada de aumentos producida apenas conocida la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía.

Sube el dólar blue: qué dijo Gabriela Cerruti

Las inquietudes de los agentes económicos se reflejaron en la cotización del dólar blue, que el miércoles batió todos los récords y terminó en $ 283. “El dólar blue es un mercado marginal, muy chico, que genera un ambiente de expectativas e incertidumbre que es usado por quienes quieren que eso se genere”, relativizó la vocera. "La respuesta real del mercado (a los anuncios de la ministra Silvina Batakis) no es el dólar blue, es la licitación de títulos de este miércoles en donde evidentemente aquello que la ministra dijo fue algo que el mercado creyó que iba a haber, esto es, tasas positivas y que no iba a haber devaluación”.

En contraposición con esos datos financieros, Cerruti utilizó algunos indicadores de la economía real, destacando el “crecimiento sostenido de la economía” y una “recuperación fuerte del empleo registrado”. También vaticinó “un boom turístico” en referencia al inminente comienzo de las vacaciones de invierno, las expectativas sobre turismo local y sobre la llegada de visitantes extranjeros.

Por último, la funcionaria negó que las medidas tomadas este miércoles por la AFIP, que significarán una percepción adicional de 10 puntos a cuenta del Impuesto a las Ganancias en la compra de divisas para atender gastos de servicios contratados en el exterior, signifique una mayor presión tributaria. "No hay ningún aumento de impuestos ni ningún cepo, lo único que se estableció es una mayor percepción del adelanto de Ganancias. El dólar ahorro no tuvo ninguna modificación y el impuesto PAIS del 30% no se aumentó”, afirmó Cerruti.