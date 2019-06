- Tereza Cristina e Ernesto negociando em Bruxelas, Onyx e Guedes no Brasil e eu, após conversar com Merkel, Macron e Macri em Osaka, fechamos o acordo do Mercosul com a União Européia. Depois de 20 anos, e sem mais o viés ideológico, a vitória. Parabéns BRASIL! ���� pic.twitter.com/PbZ2SVu3UZ