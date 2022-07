El titular de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, confirmó hoy que esa central obrera se sumará a la movilización organizada por la CGT para el 17 de agosto próximo y planteó que "hay que comenzar un proceso de movilizaciones para que los sectores populares ganen la calle, establezcan la agenda y se logre terminar con las maniobras especulativas financieras y de aumentos de precios".



"Nos vamos a sumar a la marcha del 17 de agosto de la CGT, a la que vamos a llegar con movilizaciones en todo el país porque tiene que haber una gran marcha nacional para que se convierta en el inicio de la recuperación de la calle de los sectores populares", dijo Yasky en declaraciones a radio AM750.

En esa línea, advirtió: "para los ricos están convirtiendo en un calvario el día a día a la gente".n con más democracia, más distribución y justicia social y no con más ajuste", afirmó.Con respecto a la situación económica y social del país, consideró: "y que golpean en la fragilidad de la situación económica que se ve favorecida por lo que está pasando en el mundo con la guerra y el aumento de precios".que ellos proponen como un ajuste brutal", advirtió el dirigente.En ese sentido, continuó: "porque, si no, no se explica tantos aumentos de precios y la presión especulativa con el valor del dólar", apuntó.

y convertir a la Argentina en un país como otros de América Latina donde la desigualdad y la pobreza se convierte en algo estructural y permanente", añadió.Durante la entrevista radial, Yasky reclamó que