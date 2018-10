El Metrobus del Oeste, que se extiende sobre la avenida Presidente Perón (ex avenida Gaona) en Morón, comenzó a funcionar en el mediodía de este martes tras la inauguración encabezada por el presidente, Mauricio Macri, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis y el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro.



El nuevo corredor, que forma parte de la ampliación de la red de Metrobus anunciada por Macri, tiene una extensión de 3,3 kilómetros, beneficiará a unas 100 mil personas y es el cuarto puesto en marcha en el conurbano bonaerense.



La obra mejorará la experiencia de quienes eligen el colectivo como alternativa de movilidad, reducirá los tiempos de viaje y aumentará su previsibilidad, disminuirá el riesgo de colisión entre el colectivo y otros vehículos y tendrá un impacto positivo en materia de accesibilidad, de acuerdo a lo indicado por la cartera de Transporte.



La construcción del corredor incluyó la pavimentación de los carriles particulares, el hormigonado de la calzada central por donde circulan los colectivos, la instalación de paradores y refugios con nuevo mobiliario urbano, la construcción de una nueva bicisenda y la ampliación de las veredas.



Durante el acto, el presidente Macri resaltó que ahora "las obras ya no son sinónimo de corrupción" y remarcó que incluso "son hasta 40 por ciento más baratas" de las que se hacían "con el gobierno anterior".



Previamente, el Presidente realizó un trayecto de cinco cuadras a bordo de una de las unidades de las líneas de colectivos que ahora utiliza el corredor vial exclusivo para el transporte de pasajeros.

Macri durante su viaje en el flamante Metrobus del Oeste. (Prensa Presidencia)

Subrayó que ya son 13 los Metrobus que funcionan en diferentes ciudades argentinas y señaló que “en pocos meses más vamos a estar inaugurando los de Quilmes y Neuquén”.

"Hemos avanzando en una inversión inédita en nuestra historia en términos de transporte. Son pavimento, rutas, autopistas, puentes, bajo niveles, viaductos, aeropuertos como el de El Palomar, puertos, trenes", dijo el Jefe de Estado.

Enfatizó que las ahora esas obras que “las podemos pisar y tocar, empiezan y terminan en las fechas en que prometimos". Añadió que “ahora son esperanza, alegría” y una demostración de “que podemos cambiar la realidad, que somos mejores de lo que nos han dicho y que nos estamos superando”.



Por su parte, Vidal destacó que "esto no es cartel, no es discurso: es concreto. Esto se pisa y no te lo saca nadie. Se hace honestamente, cumpliendo los plazos".



En tanto Dietrich, dijo estar "muy contento de inaugurar este Metrobus con el que casi 100 mil personas van a viajar todos los días de manera más rápida y segura. Son ellos quienes van a poder disfrutar de la nueva ciclovía y los espacios públicos como los juegos y lugares para hacer ejercicio".



El ministro indicó que "estamos incoporando validadoras para que la gente que carga su SUBE de manera virtual pueda validar su saldo en el mismo Metrobus antes de viajar".



"Una vez más demostramos que las obras empiezan y terminan, que la obra pública pasa a ser sinónimo de esperanza y nunca más de corrupción", agregó.



Detalles



El nuevo corredor va desde la intersección de la calle La Rioja (a metros de la bajada de la Colectora Sur de Acceso Oeste) hasta la intersección con calle Defensa y las mejoras en los tiempos y la calidad de viaje serán para 5 líneas de colectivo: 1, 166, 302, 390 y 182, que cuentan con unos 50 servicios por hora.



Habrá 7 estaciones, compuestas por 14 paradores y serán dos carriles exclusivos para el transporte público -uno por sentido de circulación-, con paradas iluminadas y señalizadas para mejorar la accesibilidad peatonal.



Además, fueron capacitados cerca de 900 choferes y este es cuarto inaugurado en el conurbano bonaerense luego de los inaugurados el año pasado en La Matanza y en la Ruta 8 que atraviesa Tres de Febrero y San Martin; y el Metrobus Norte en Vicente López, que fue el primero en cruzar la Gral. Paz.



Por último, estos corredores posibilitan un ahorro de 97 mil litros de combustible y una disminución de la emisión de 312 TCO2 por año, además de lograr una reducción promedio del tiempo de viaje del 30 por ciento.

El presidente Mauricio Macri junto a la gobernadora María Eugenia Vidal pusieron en marcha el metrobus del Oeste. pic.twitter.com/Nas7KWpQWO — Agencia Télam (@AgenciaTelam) 9 de octubre de 2018