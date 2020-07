El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, fue filmado mientras reconocía proteger a quienes se dedican a vender droga en el municipio. Tras la difusión del polémico archivo, expresó que "lo sacaron de contexto".

La grabación se registró mientras Ishii mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados públicos que trabajan en sector salud y reclamaban mejores condiciones para trabajar. En el marco de esa discusión, el funcionario aseguró: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias".

.

Gastón Cavanagh, productor del programa de Jorge Lanata, compartió las imágenes a través de su Twitter. En ese archivo, también se escucha a Ishi manifestar que, si no querían cumplir con las condiciones de trabajo, iba a pagarles "el básico que corresponde y nada más".

“Así te lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se los doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”, expresó.

En tanto, uno de los trabajadores reclamó: "Este trabajo me da el sustento para mi familia, pero si pudiera estar con ellos un tiempo, también me gustaría".

.

En respuesta, Ishi manifestó: "Bueno, está bien, pero en este momento de pandemia no lo vas a poder hacer. O querés laburar como te digo o si no andá a cuidar a tu familia ¿Qué problema tenés? No lo hagas más y listo. ¿Qué problema hay? No te voy a sacar el sueldo. Más básico, pero... no me interrumpas. No me interrumpas en lo que yo te estoy calificando. Calificando para la crisis que viene”.

“Entonces, digo, vos hacé lo que quieras hacer de tu vida. Yo sé lo que quiero hacer de mi vida, yo sé lo que quiero hacer con las ambulancias que compré y romperme el ojete como me lo estoy rompiendo todos los días acá, porque todos los días vengo acá. Entonces, digo, pongamos las cosas en claro. Vos querés a tu familia, andá a cuidar a tu familia. Si querés, andate a tu casa, yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Me dejás el lugar y me hacés un favor”, continuó.

Al ser consultado sobre sus dichos, Ishii aseguró que lo sacaron de contexto y manifestó que el no estaba encubriendo a los que venden droga en ambulacias sino que estaba cubriendo los puestos de trabajo.

"No protejo la venta de falopa. Yo les dije que salí a cubrir todas las irregularidades que hay en el área. Sacaron de contexto esa partecita. Intervengo en un montón de cosas (dentro del Municipio) y, como hay una pandemia, intervine el área de salud y me puse al frente de ella. Era una discusión. Les estaba diciendo que no los rajé porque no los tengo identificados. De los rumores que hay yo no tengo las pruebas”, manifestó en diálogo con Radio Mitre.

.

"De los 700 (empleados) que hay en el área, 240 se tomaron licencia por COVID. Estoy arrepentido de lo que dije por el contexto en que se ha tomado ahora. Pero no es encubrimiento sino que estoy cubriendo el área de todos ellos, que habían hecho barbaridades en el área de salud. De los 40 minutos de discusión, solo salieron 15″, agregó.

“Los choferes no dejaban salir a las ambulancias y había 40 pedidos de emergencia. Habíamos traído nuevas ambulancias por la pandemia. Quería que laburaran en lugar de 8 a 12 horas porque estamos en pandemia y es cuando más se trabaja. Los 50 se pararon frente a las ambulancias y no las dejaban salir”, detalló.

"No protejo la venta de falopa, para nada, al contrario, yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción de alta. Ojala pudiese fusilar a los que venden droga", dijo al concluir.