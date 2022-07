El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, habló en exclusiva con Crónica HD y cuestionó la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía de la Nación. “Es parte del problema, no de la solución”, señaló y describió que es “peor” que su antecesor Martín Guzmán.

“Debería anunciar un fuerte recorte del gasto público para no tener que emitir un peso más en su programa económico”, planteó el legislador porteño sobre lo que tendría que realizar la flamante titular del Palacio de Hacienda. Según explicó, si no se aplica un plan “ortodoxo” no va a “estabilizar nunca” la economía del país.

.

En la misma línea, Javier Milei aclaró: “No es la única medida que debería tomar”. "Tiene que ser ya, tiene que asumir y venir con la motosierra", insistió sobre el gasto público del Gobierno nacional. “Es un desastre”, agregó sobre el contexto económico y comparó que el PBI (Producto Bruto Interno) actual es el mismo que el del año 1973. “Los números no dan y esto está por explotar”, vaticinó.

Según los datos del economista liberal, en el país “hay diez veces más de pobres” que en los 70’ y lamentó que “el 50% de los argentinos son pobres”. “Hay un 10% de indigentes a los que no les alcanza para comer”, señaló y completó: “Como si fuera poco, más de un tercio de los trabajadores argentinos está debajo de la línea de la pobreza”. Allí consideró que la situación social “es muy complicada”.

“A nadie le puede producir alegría este tipo de situación. A nadie de la oposición”, aclaró Milei sobre la incertidumbre que generó la salida de Martín Guzmán del gobierno. Luego de mencionar a la “casta”, el diputado aseguró: “Tanto desde el oficialismo, como de la ‘seudo-oposición’ están preocupados. Porque la situación de Argentina es muy grave”.

"Guzmán no era apto para el cargo, Batakis es peor"

“Esto va a salir mal. Termina todo mal”, reiteró el referente libertario sobre la asunción de Silvina Batakis pero sin nombrarla. “No es un problema mío”, expresó y a continuación planteó que un “plan de estabilización” para la economía tiene que tener un “formato opuesto a lo que haces, tiene que ser ultra ortodoxo típico”.

Silvina Batakis, la designada por Alberto y Cristina.

Además, Milei comparó: “Siempre dije que Guzmán no era apto para el cargo, Batakis es peor”. “Con solo escuchar y leer las declaraciones que decía cuando Daniel Scioli era candidato a presidencia, con eso te alcanza y te sobra para saber que justamente no es lo que Argentina necesita”, explicó sobre su postura.

“Es parte del problema, no de la solución”, reiteró sobre la flamante ministra de Economía y agregó que es una dirigente que es “parte funcional del modelo de la casta que hunde a la Argentina hace 100 años”.

La crisis del Gobierno: "Está acabado"

De la misma manera, el precandidato presidencial descartó que el cambio de Gabinete nacional estabilice la crisis económica y señaló: “Está acabado este gobierno”. Por otra parte, se refirió a la “debilidad” política de los líderes del Frente de Todos.

“Como va a hacer esa locura”, consideró el diputado nacional sobre la falta de diálogo que hubo este fin de semana porque el presidente Alberto Fernández no llamaba a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras la renuncia de Guzmán.

.

“Es el político con peor imagen de la Argentina”, castigó al mandatario, antes de aclarar sobre la titular del Senado: “Cristina (Fernández de Kirchner) tiene imagen negativa, pero tiene caudal electoral. Por lo menos se la banca con los votos”.

Por último, volvió a mencionar sus medidas en el caso de ser electo presidente en 2024. Eliminar el Banco Central y la dolarización de la economía, son algunos de los puntos que enumeró de programa económico para que “en 35 años seamos uno de los países más ricos del mundo”.