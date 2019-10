“Casi no lo vi al debate. Me alarma cuando veo tantos colegas preocupados por el debate, donde fue todo previsible. Yo lo único que hice fue estudiar que la discusión Macri-Alberto Fernández parecía de dos periodistas de ‘Intratables’ Costaba fumárselo a Gómez Centurión y a Lavagna, y los dos que tendrían que haber arriesgado más tampoco lo hicieron”, asegura Jorge Asís, analista político y escritor especializado.

“El debate interesó al universo mediático, pero no mueve un voto. Eso hace tiempo que está todo definido. Me parece más interesante lo que logra Macri sobre el fi nal de su campaña”, señaló en “Marca Pazos”, por Crónica HD. “Él sale a detener la ola del postmacrismo, el macrismo sin Macri que se veía venir. Es un hombre sin discurso, que repitió lo mismo en los 30 lugares, y no creo que haber colmado tantas plazas le depare más votos, pero consolidó la voluntad de los propios, que muestra que está para disputar el rol de jefe de la oposición. Lo deberá hacer acompañado por Pichetto, que tiene un poco de verso y es la personalidad más importante de Cambiemos”, consideró.

Sin embargo, destacó que “Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y otros muchachos están buscando su oportunidad”. “Lousteau y Cornejo también quieren ver si les alcanza”, agregó. Respecto de Alberto Fernández, destacó que “no le conviene hacer un discurso al lado de La Doctora”, como llama a Cristina Kirchner.

“Cuando estaba Néstor, ella era central. Ahora no”. Y anticipó que “la transición hasta el 10 de diciembre será difícil, porque en este país todo se adelanta”. En esa línea, apuntó que “el endeudamiento de Argentina es ideológico y político. La condescendencia que tuvieron con el que tomó la deuda no la tienen con el que tiene que pagarla”.