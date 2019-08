A una semana de las PASO, Juan Carlos Costieri, precandidato a Intendente de La Matanza por el espacio Consenso 19 que encabeza Roberto Lavagna, ratificó su compromiso con el partido bonaerense, enumeró sus propuestas para llevar al distrito a un mejor futuro y manifestó su preocupación por la situación difícil que están atravesando los vecinos.

Costieri, de 46 años, nació en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, y vivió allí toda su vida. Al ver la situación actual del distrito en el que dio sus primeros pasos, manifesta que siente un "profundo dolor". "Las calles y los establecimientos públicos están destruídos. En los colegios no hay servicios básicos y cuando llueve, el agua atraviesa el techo. Las escuelas tienen ventanas rotas, los chicos tienen mucho frío. Lo mismo ocurre en el ámbito de la salud: inauguraron tres hospitales pero están vacíos y no los pusieron a funcionar, falta equiparlos", detalló en diálogo con Crónica.

Costieri es precandidato a intendente de La Matanza por el espacio Consenso 19, encabezado por Lavagna.

Luego, aseguró que otras de las problemáticas que se necesitan resolver con urgencia es la falta de trabajo y la poca eficacia del sistema de prevención en materia de inseguridad. "La gente tiene hambre, no llega a fin de mes. También tienen miedo, no pueden salir a la calle. Cada vez que digo que vivo en La Matanza, relacionan el distrito con la inseguridad. Esto no puede seguir así. Es un partido con mucho potencial, podríamos estar mucho mejor con la misma cantidad de recursos", dijo.

El precandidato, con más de 25 años de trayectoria en el rubro empresarial, manifestó que la clave para que los vecinos vivan mejor es la creación de trabajo. "Podemos hacerlo, tenemos parques industriales que son negocios inmobiliarios. Hay que incentivar la industria y fomentar el empleo. Vengo de una familia trabajadora, me formé de abajo y sé cómo mejorar la situación del distrito en el que nací", expresó.

"Dentro de mi programa, propongo que el municipio esté más al servicio de la gente. La Matanza tiene 2 millones y medio de habitantes y cuenta con un presupuesto de 12 mil millones de pesos, la misma cantidad de dinero que el Gobierno de la Ciudad destina para plazas y espacios verdes. De igual forma, con esa plata tiene que alcanzar, solo necesitamos optimizar los recursos y administrarlos mejor", manifestó Costieri.

Al ser cuestionado sobre cómo se prepara para las elecciones, el precandidato aseguró que está entusiasmado y dijo que quiere asumir la enorme responsabilidad de ser Intendente del partido por lo "postergado" que ve el territorio.

Al concluir, manifestó que el funcionario viene realizando su campaña "a pulmón" y agregó: "No puedo competir en cuanto a propaganda política. Estoy recorriendo los barrios, hablando con la gente, acercarme a los vecinos y escuchando sus inquietudes. Los ciudadanos habían perdido la fé pero, cuando se enteraron que soy precandidato, recuperaron el entusiasmo. Quiero que me ayuden a ayudarlos, sueño con un futuro mejor para La Matanza".