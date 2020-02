El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró este domingo, a dos días de la primera reunión paritaria docente convocada en la provincia de Buenos Aires, que la intención es que, "este año, los maestros y las maestras le ganen a la inflación", y sostuvo que, para eso, se debe "encontrar el mejor de los acuerdos que se pueda plantear".



No obstante, remarcó que, "estos tres meses, van a ser meses en los que tampoco sabe la provincia con qué recursos cuenta, hasta que esté resuelta la cuestión nacional y el Presupuesto nacional", y puntualizó que el diálogo con los gremios docentes, que se iniciará este lunes a nivel provincial, va a desplegarse "con una enorme coordinación con la política nacional".



De esta forma, el mandatario bonaerense dejó entrever que la paritaria docentes de la provincia se guiará de alguna manera por las pautas que sean marcadas por la discusión paritaria a nivel nacional, ámbito en el que ya hubo un primer encuentro entre las autoridades y los gremios, el 30 de enero pasado, en la sede del Ministerio de Educación de la Nación, encabezado por Nicolás Trotta.

Kicillof hizo estas afirmaciones en declaraciones a la prensa formuladas en la ciudad de Mar del Plata, donde visitó el popular balneario La Perla junto a la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta, para recorrer las actividades gratuitas ofrecidas en el marco del programa Recreo, que incluían una charla del filósofo Dario Sztajnszrajber.



"Apuntamos a que, aún con todas las dificultades financieras de la provincia, y sabiendo toda la incertidumbre que genera una deuda impagable, queremos que este año los maestros y las maestras le ganen a la inflación, pero, para eso, tenemos que encontrar el mejor de los acuerdos que podamos plantear", sostuvo el mandatario provincial en diálogo con periodistas.



Por otro lado, negó que la provincia haya postergado el pago del monto correspondiente a la aplicación de la cláusula gatillo sobre el aguinaldo de diciembre de los docentes de la provincia de Buenos Aires, tal como habían señalado algunos medios periodísticos.



"Ayer se empezaron a emitir los recibos y los docentes saben que el aumento llegó tal como se había planteado en la paritaria anterior. Hoy están cobrando con aumento, así que es una mentira más, no nos preocupa, pero sí quiero que se conozca como son las cosas", aseveró el gobernador.



En tanto, al ser consultado sobre la posibilidad de que, en la discusión paritaria docente en la provincia, sea aplicada una cláusula gatillo, Kicillof volvió a referenciar la negociación por los salarios docentes a nivel nacional.



Además, insistió con que, "estos tres meses, hasta que esté el Presupuesto (nacional), va a ser difícil porque (en la provincia) no tenemos ni siquiera una expectativa de la inflación nacional".

"Ahora hay un camino en estos tres meses para una recomposición salarial tanto para docentes como para estatales, y entendemos que hay una predisposición distinta: nosotros no venimos a decirles a los docentes o a los estatales ni que son enemigos nuestros ni que son mafiosos ni que estamos en contra de ellos sino que hay que buscar la mejor salida para que la provincia pueda recuperar todo lo que perdió", enfatizó Kicillof.



De acuerdo con lo previsto, este lunes tendrá lugar la primera reunión paritaria docente a nivel provincial, en una cita pautada para las 17.30 en la Casa de Gobierno provincial, en las calles 6 entre 51 y 53, de la ciudad de La Plata.



Previamente, a las 16, tendrá lugar otra negociación paritaria, en este caso con los gremios estatales a nivel provincial.

Cambiemos, "un experimento neoliberal fracasado"

El gobernador bonaerense definió como un "gobierno fallido" a la anterior gestión de Cambiemos y opinó que se trató de "un experimento neoliberal fracasado en todos los planos".



En una entrevista que publica el matutino Perfil, el mandatario provincial dijo que, en contraste con la administración anterior, su gestión "tiene otras prioridades: salud, educación, trabajo y producción", además de la "urgencia del hambre".



Consideró que el gobierno de Mauricio Macri "fue un experimento neoliberal fracasado en todos los planos. En lo económico ni hablar", y "en lo discursivo" y en "lo simbólico" también.



"Apostaron a una política de marketing. Afirmaban que era un gobierno de cercanía, con los timbreos, por ejemplo. Pero después se empezó a ver que eso estaba todo armado", afirmó.



Entendió que "hubo un plan económico, macroeconómico, neoliberal, con perfil de especulación financiera" que posibilitó que a "unos pocos sectores privilegiados" les haya ido bien durante la gestión de Macri, como por ejemplo el "sector energético, obviamente el financiero, los servicios públicos monopólicos. Y no mucho más".



"Eso fue un garrotazo a la provincia", evaluó el economista porque -señaló- el gobierno de Macri "le pasó al de Vidal un montón de gastos" y "le sacó muchos recursos que tenían que ver con programas de diferentes ministerios".



En otro orden, el gobernador explicó las variables que influyeron en su negociación por la deuda provincial y el pago de vencimientos.



"¡Las cosas que hubieran dicho si la Provincia iba al default!", consideró. Y añadió que "lo peor que podría haber pasado es que la Provincia pague el vencimiento sin chistar".



Ante la consulta de si esa estrategia fue consultada con la Nación, respondió: "Todo. Lo dijo Alberto (por el presidente Alberto Fernández) también. Hablamos todo el tiempo con Martín (Guzmán) y con Alberto".



"La prensa local tiene derecho a decir lo que quiera, pero cuando fue el endeudamiento de Macri muchos no dijeron nada; No me quejo: estoy en la función pública hace diez años y estoy acostumbrado. Hay algunos diarios de fuerte tirada en Argentina y de una posición hegemónica en los que no hubo un párrafo elogioso para nada de lo que hice en ese lapso", advirtió.



También, elogió el plan "Argentina contra el hambre", que en la provincia llegará a más de medio millón de personas y 1,4 millones en la Nación, según expresó Kicillof.