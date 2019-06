Cuando las propuestas no alcanzan, pareciera que otros recursos, hasta los más osados, son válidos para atraer al votante. En este caso, la candidata a concejal por el Frente Amplio Formoseño, Gabriela Soto, hizo una apuesta "hot"...



La dirigente radical, integrante de Cambiemos, recorrió la peatonal de la ciudad mientras repartía bolsitas de papel madera con su foto, su nombre y la inscripción "De mujer a mujer".



De inmediato, generó el interés de los transeúntes. Sin embargo, la mayoría de ellos se sorprendió al abrir el "regalo" y descubrir lo que había dentro: una bombacha de encaje blanca.

"Hace 4 meses, cuando estábamos juntando donaciones para entregar a los inundados de la ciudad con la campaña de la Red Solidaria, un empresario nos facilitó unas bolsas con prendas íntimas de mujeres. Entendimos que no era lo necesario para entregar a los damnificados y como era para la gente, decidimos regalar y homenajear a las damas en este período. Lo hicimos con la intención de halagar y entregar un presente. Por suerte lo reciben con mucha alegría", explicó Soto, quien completó: "El que asocia a la bombacha con algo sexual, obsceno y perverso no entendió nada".



Sin embargo, su apuesta y su justificación no sólo fueron criticados por sus rivales políticos y el público en general sino también por dirigentes de su propio espacio.



"La participación política de la Mujer es cosa seria. La mayor incorporación de mujeres en la política ha mejorado cualitativamente la democracia y más del 80% de los proyectos que tienen que ver con temas de género, salud, niñez e infancia, cuestiones sociales han sido presentados por legisladoras mujeres", remarcó la concejal Celeste Díaz Ruiz.



"Hoy veo que una mujer candidata y encima de mi partido reparte bombachas. Siento una vergüenza muy grande. Como mujer militante espero más de las mujeres", agregó Díaz Ruiz, quien recordó que hace 4 años también repudió la actitud del hoy intendente de la ciudad, que regaló prendas íntimas similares como medida proselitista.