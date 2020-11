L a Corte Suprema de Justicia hizo lugar este jueves al per saltum presentado por el juez Germán Castelli, por lo cual se le permitió continuar en su cargo y se derivó a una jueza de primera instancia la definición sobre la constitucionalidad o no de su traslado al Tribunal Oral Federal 7 (TOF7). De esta manera, el magistrado aún conserva las chances de permanecer en Comodoro Py.

El Máximo Tribunal arribó así a una resolución distinta a la tomada el último martes sobre los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ya que llevó el caso nuevamente a la jueza de primera instancia Macarena Marra Giménez para que se expida sobre la situación del juez. Es decir que consideró el amparo presentado por Castelli para poder continuar en Comodoro Py, aunque sin dar una respuesta a su petición.

La sentencia fue firmada electrónicamente con el voto en coincidencia de los jueves Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, en tanto el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia. Las chances de Castelli de permanecer en el Tribunal Oral Federal son mayores a las de Bruglia y Bertuzzi, ya que su situación es diferente, al tratarse de un traslado que fue de jurisdicción, pero no de competencia.

.

El juez pasó del Tribunal Oral de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en la ciudad, en un traslado que se realizó a dedo y no a través de concurso, pero no se trató de un ascenso de nivel, ya que la jerarquía es similar. Por su parte, Castelli se había presentado el día anterior al fallo en la Corte para reclamar consideren su traslado como definitivo y no como temporario, ya que sostuvo que volver a hacerlo lo colocaría en "un pie de desigualdad insuperable" para concursar con éxito y poder mantener su cargo, porque los organismos revisarían su "perfil" y los "cuestionamientos" en los que quedó envuelto.

La Corte Suprema tomó en cambio una decisión diferente con Bruglia y Bertuzzi, sobre quienes dictaminó que sus traslados son provisorios, por lo cual podrán permanecer en sus cargos hasta que el Consejo de la Magistratura abra un nuevo concurso del que surjan sus postulantes definitivos.

Frente a este fallo, los dos jueces pidieron el miércoles cinco días de licencia para analizar su futuro laboral, mientras dirigentes de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich, pidieron a la gente marchar el próximo domingo en el 8N para pedirles a los magistrados que no presenten su renuncia.

Distinta parece ser la situación de Castelli, quien es uno de los jueces a cargo de la causa de los cuadernos, sobre la cual aún no hay fecha de inicio ni de los testigos resuelta. Lo cierto es que todo parece indicar que su futuro está más cerca de permanecer en Comodoro Py de lo que estaba dos días atrás.