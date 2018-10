Por Roberto Di Sandro

El Decano

70 años en la Casa Rosada

rdisandro@cronica.com.ar

Atención: la actividad industrial disminuyó más de un 50 por ciento. El tema lo trató el Presidente con el círculo rojo. Pudo ser en Olivos, en Los Abrojos o en algún otro lugar del supuesto descanso del mandatario en este largo fin de semana. Además, se sumó un informe de despidos, precios que aumentan sin control, inseguridad que está volviendo a crecer y algún alivio que reapareció porque -momentáneamente- el dólar está bajando y desde el norte el Fondo Monetario Internacional ( FMI) y el Tesoro de Estados Unidos le dan un apoyo notable a lo que está haciendo el gobierno con el plan de reajuste.

Pero claro, aparte de la crisis que no se detiene, surgió una falta total de respeto a la investidura presidencial. Es la que hizo pública la señora Elisa Carrió al desconocer la autoridad del jefe de Estado y pedir la renuncia de su ministro de Justicia, Germán Garavano, dándole plazos para que su "orden" se cumpla. Después se retrotrajo y dijo que fue "una broma". Se enojaron todos. Desde Mauricio Macri hasta el último funcionario y -¿por qué no?- también el ciudadano consciente. No porque pueda tener o no razón, sino porque se erige en la dueña de tomar decisiones "como si ella fuera la que gobierna", acusó una voz muy cercana al número uno. Mientras tanto, pasan las horas, los días y los meses y, como diría un laburante en ese argot bien popular que siempre es muy claro, "se habla mucho y el pescado sin vender". ¿Qué quiere decir? No hay trabajo; no hay futuro para los jóvenes; los jubilados se desesperan y cada vez cobran menos; los niveles medios están desapareciendo; también las pymes, porque todos los días se cierran locales. Sin duda un país cada vez más entristecido y con más tensiones. Maquillan esta oscuridad con un plan de viviendas que no es malo, pero que debe reglamentarse bien para saber si el beneficiario puede pagar las cuotas. Anuncian una nueva ley de alquileres, a la cual se le puede dar crédito una vez que se conozca en su amplitud, ya que algunas cláusulas son entendibles y otras no.

Se disculpó, pero...

La diputada Carrió es sin duda una verdadera "bomba" dentro del gobierno. Es fundadora de Cambiemos, no cabe duda, pero también se siente dueña absoluta de todo. Atención: tiene razón en muchas cosas y acertó en varias. También se excede y cree que es la única que sabe todo. Por eso la ira incontenible del gobierno cuando se tiró contra Garavano y le dio un plazo al Presidente para que lo echara. Después se retractó y dijo que era una broma. La llamaron varias veces y la retaron. Hasta le dijeron, con toda razón, que le había faltado el respeto a la investidura presidencial. Ahora las cosas parece que se enfriaron un poco. "Pero algunos no olvidamos", dijo la misma voz que facilita un poco la información y es sumamente confiable. Por allí surgió una pregunta que sorprendió: "¿La Carrió hubiese hecho lo mismo en un gobierno presidido por Juan Perón o Raúl Alfonsín?". La respuesta fue contundente: "Jamás se hubiese animado. Ni lo hubiese pensado". Telón.

Premios y castigos

Se crea un organismo especializado que evaluará y sancionará si hay irregularidades administrativas y disciplinarias en los trabajadores del Estado, como también premiará la buena dedicación a la tarea. La idea es encabezada por Fernando Sánchez, actual secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete y directamente ligado a Carrió. Conforman el equipo Andrés Ibarra, actual vicejefe de gabinete, Pablo Legarburo y Bernardo Saravia Frías. Desde la llegada del actual gobierno, a los empleados de Presidencia les restaron horas extras, viáticos y otros beneficios menores.

Breves y sabrosas

Llegó el segmento especial de nuestro espacio. Hemos detectado que el plan exclusivo es el "marcha atrás". El gobierno lo usa a cada instante. "Tira" medidas, y si pasan, fantástico; si son resistidas, usa su "herramienta": "marcha atrás". Alguna vez esto es bueno, otras veces cansa. Hay que tener un orden y coordinación para no equivocarse tan seguido. La última vez fue el pago extra del gas y quedó marcado "a sangre y fuego" el joven Javier Iguacel. Lo tienen bajo la mira todos en el gobierno. Hay una renuncia en puerta.

El dulce de leche es sin duda un clásico argentino. En todas partes del mundo nuestro producto marcha al frente de los gustos más delicados y detectados. La Cámara Argentina de Productores de Leche y Afines anuncia una futura fiesta alrededor del Obelisco, que será iluminado con colores que derramarán el color del producto y "Cocineros argentinos" lo estará preparando en el histórico lugar. Ahora, un recuerdo que se hizo desde la Patagonia. Fueron los trabajadores rurales enrolados en Uatre. Recordaron a través de sus directivos a todo el sector y Ramón Ayala destacó la presencia en el sur, "donde también luchamos por el bienestar de todos los trabajadores argentinos".

Bernardo Goncalves, nuestro colega, nos acercó una declaración del ministro Dante Sica, directamente ligada a las pymes. "Se dará todo el apoyo necesario al sector para su recuperación". El breve mensaje fue ampliado luego por el funcionario en una reunión con los representantes de la pequeña y mediana empresa.

A raíz de la agresión de que fue objeto la gobernadora María Eugenia Vidal hace pocos días, se dispuso una mayor custodia del Presidente en las recorridas que hace para timbrear. Aparentemente, en este largo fin de semana tenía el propósito de caminar por algunos lugares del conurbano. Primero irá a una avanzada. Todavía está evaluando si va. Fue la última de este bloque.

Lecheros enojados

Apoyaron en todo al gobierno y lo hicieron desde el principio. El Presidente prometió soluciones a los tamberos. No llegaron y hace algunos días los hombres de Coninagro realizaron actos de protesta, ya que debieron cerrarse varios tambos por la situación y la falta de ayuda. Tiempo atrás habían estado en la Casa Rosada con Macri, quien les anunció una serie de disposiciones para superar problemas y mantener la producción. No se cumplieron. Su presidente, Carlos Iannizzotto, apuntó: "Cerraron más de 600 tambos y hasta ahora, nada de respuestas". Contundente. Estamos de regreso el domingo y el viernes a las 22 en Crónica HD. Gocen de este largo fin de semana. Chau.