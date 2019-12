El futuro presidente Alberto Fernández afirmó en la noche del pasado martes que no es "ladrón" ni dejará que "roben" y acusó al actual mandatario, Mauricio Macri, de haber ejecutado una "formidable mentira que confundió a los argentinos" y de dejar al país en un "pantano".

Fernández replicó así a Macri, quien en uno de los videos que emitió por redes sociales, a pocos días de dejar el gobierno, dijo sobre el mandatario electo que "muchas de las cosas que él ha dicho no son las que uno piensa" y le endilgó que "dice demasiadas cosas y eso para un presidente no es bueno".

En ese sentido, Fernández enfatizó: "No soy un ladrón, no voy a dejar que roben y quiero poner a la Argentina de pie". "Le agradezco mucho los consejos (a Macri), pero la gran diferencia no es que uno habla mucho y el otro habla poco, sino que uno dice la verdad y el otro miente. Y yo no miento", sentenció al canal C5N.

Añadió que no puede "mentirle a la gente", y recordó que al cabo del gobierno de Macri y pese a las promesas, "la economía no va a crecer y este año está dejando una inflación del 57%".

"Le agradezco mucho los consejos (a Macri), pero la gran diferencia no es que uno habla mucho y el otro habla poco, sino que uno dice la verdad y el otro miente. Y yo no miento", replicó Fernández.

"Uno miente y el otro no", insistió el futuro jefe de Estado, quien acusó a Macri de formular una "formidable mentira que confundió a los argentinos".

"Estamos remando en un pantano, porque así nos dejó Macri. Haremos todo el esfuerzo posible para que todos vivamos mejor y en eso vamos a trabajar y a poner todo nuestro esfuerzo", abundó.