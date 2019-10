Cientos de miles de personas se acercaron al Obelisco a participar de la marcha del #SíSePuede en la Ciudad de Buenos Aires y respaldar al presidente Mauricio Macri.

Crónica estuvo presente en la masiva movilización en la previa a las elecciones del 27 de octubre y charló con los ciudadanos que estuvieron presentes en medio de una jornada calurosa, en comparación con los días anteriores, y en la que personal de salud tuvo que asistir a varias personas por los daños provocados por la exposición al sol.

Durante la jornada, hubo vendedores que ofrecían banderas argentinas, que colmaron la avenida 9 de Julio, a 150 pesos. También se vendieron pañuelos amarillos con el slogan " Sí se puede" y "Yo te voto".

Estoy acá porque creo en la libertad y en la democracia. Vamos a ganar las elecciones", expresó una de las asistentes, mientras que otro sostuvo: "No me queda ninguna duda de que gana Macri. No sé si en primera vuelta, pero va a ganar"

"Soy peronista y voto a Macri para presidente y a Miguel Pichetto para vice porque no quiero más corrupción ni drogas. Quiero un país serio", agregó otro participante.

Asimismo, una mujer que transitaba por la zona del Obelisco expresó su rechazo a la iniciativa y aseguró: "No entiendo a la gente que los vota. En estos años creció la pobreza y la desocupación".