E n la provincia los días pasan y el acuerdo paritario está lejos de concretarse. Los docentes de Buenos Aires -que este martes exigieron una "urgente convocatoria"- esperan un nuevo llamado del gobierno, que en el último encuentro del 28 de febrero ofreció 15% de aumento en tres tramos, monto que fue rechazado con un paro de 48 horas. Si el tiempo continúa sin novedades, dicen los maestros, la medida de fuerza vuelve a estar entre las primeras opciones.

Este martes por la mañana, el Frente de Unidad Docente (Feb, Suteba, Udocba y Sadop) brindó una conferencia de prensa en la cual exigieron "la urgente convocatoria a paritaria", destacó María Lauta Torre, dirigente de Suteba, quien recordó que el último ofrecimiento significa "un aumento de 655 pesos".

Sin embargo, en la otra campana, el gobierno reconoce que "las conversaciones se siguen dando" y destacaron la última reunión que se llevó a cabo el pasado viernes, cuando hubo una mesa técnica salarial, pero sin la presencia de funcionarios y dirigentes de primeras líneas.

Debido al tiempo transcurrido del último encuentro, el Frente no descarta anunciar una medida de fuerza en los próximos días. En esa línea, en comunicación con Crónica, desde UDA -gremio que se separó del FUD- dijeron que "las negociaciones tienen que continuar con los chicos en las aulas".

Por otra parte, en la conferencia de prensa los maestros criticaron la situación educativa provincial ya que "denunciamos el cierre de los bachilleratos de adultos: miles de personas se quedan sin estudiar y cientos de docentes sin trabajo. Paralelamente, más de 80.000 niños del nivel inicial no tuvieron la posibilidad de iniciar sus clases: no tienen acceso a la Educación Inicial y la única respuesta frente a esta grave situación es amontonar a niños de 2, 3 y 4 años en una misma aula".

Torre, encargada de leer un comunicado, aseguró que "el cierre de cursos y escuelas muestra que para las autoridades los estudiantes y trabajadores sólo somos un número más. Basta ver la situación de escuelas de islas y de escuelas rurales. Como dijo la gobernadora, lo importante es que los chicos aprendan. Y para esto tiene que haber aulas, condiciones dignas, escuelas terminadas, sillas y bancos".

Roberto Baradel, en tanto, también habló y dijo que si bien esta semana no habrá huelgas, detalló que este jueves y viernes los maestros llevarán a cabo asambleas en las escuelas bonaerenses y luego mantendrán reuniones de delegados "para analizar pormenorizadamente la situación".

"Creemos que no nos convocan porque no tomaron la decisión de mejorar la oferta y no quieren quedar en evidencia ante la sociedad", cerró el dirigente gremial.