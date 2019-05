Por Florencia Golender

@Flopa01



Que iba a ser un año para no aburrirse en términos políticos era sabido, pero que un sábado a las 9 de la mañana Cristina Fernández de Kirchner iba a anunciar que va a ser precandidata a vicepresidenta fue una enorme sorpresa para más de uno. Ahora, con Alberto Fernández como precandidato a presidente de su espacio, el escenario hacia adentro y hacia afuera cambió, al menos en cuanto a la estrategia de campaña.



Se pueden diferenciar algunas cuestiones clave sobre el anuncio de la nueva fórmula que competirá en las PASO el próximo 13 de agosto.



La senadora de Unidad Ciudadana publicó en redes sociales el video en el que contó cuándo, cómo y por qué definió su candidatura. El material se viralizó en pocos minutos por fuerza propia de las redes y la televisión, pero también por el boca en boca. Debido al horario y el día elegido para su publicación, muchos compartieron la noticia "a la antigua": por teléfono.



Dirigentes de diferentes sectores sociales y agrupaciones se hicieron eco en pocos minutos y manifestaron su apoyo, descontento o, en tanto, la felicitación para el elegido. Las repercusiones en el arco político fueron inmediatas. Casi todo el peronismo kirchnerista opinó en Twitter sobre la fórmula. El no kircherista, también. No faltó la izquierda. Y del oficialismo, algunos pocos.