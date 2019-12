Por Silvina Saux

Sin aceptar preguntas, el fundador de Austral Construcciones y su hijo mayor, expusieron las presiones a las que dijeron haber sido sometidos para aceptar su responsabilidad en el lavado de dinero y para señalar a la familia Kirchner.

Lázaro Báez denostó al "arrepentido" Leonardo Fariña, cuya declaración "fue guionada para armar este circo mediático. Él acordó su libertad con el Ministro de Justicia y los servicios de inteligencia".



Leyendo con alguna dificultad un texto que no parecía pertenecerle, Báez aseguró que el periodista Luis Gasulla le garantizó la libertad y la devolución de sus empresas si involucraba a la ex presidente.



Martín Báez, al respecto, recordó que tanto los abogados Claudia Balbín como Santiago Viola y luego el propio fiscal Guillermo Marijuán, le dijeron que su padre debía "arrepentirse", admitir los hechos de corrupción y sindicar a la ex familia presidencial, si quería recobrar sus compañías y su libertad.

Lázaro Báez insistió en que fue sobreseído por la justicia de Santa Cruz, que investigó las adjudicaciones que recibió, los pagos y los presuntos sobreprecios.



Acusó a las diputadas Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic de haber logrado que se le abriera una causa en Comodoro Py por los mismos hechos. "Doble juzgamiento", se lamentó; "fui sobreseído por inexistencia de delito. No entiendo por qué estamos acá".



Lázaro sentenció: "nos demonizaron, nos convirtieron en la figura de la corrupción K. Nunca probaron que robamos porque no soy un ladrón; hemos sido vapuleados sólo por ser amigos de un presidente", en alusión a Néstor Kirchner.

La lectura del empresario abundó en la reproducción de pedidos y quejas de sus abogados actuales y anteriores a lo largo del expediente.

Eso provocó una rispidez con el presidente del Tribunal, Néstor Costabel, quien le puntualizó que eso no debería formar parte de su indagatoria.

"¡Cómo que no! ¿No le parece importante que pruebe que pedí mil veces que me dijeran en qué ruta, en qué tramo hubo sobreprecios y nunca me respondieron?", se ofuscó.

A continuación, visiblemente molesto con el juez, se negó a responder preguntas, pese a que en un principio había dicho que contestaría sólo a las del Tribunal.

Martín Báez explicó el video tomado en "La rosadita", donde se lo veía contando dinero, fumando un habano y bebiendo whisky.



"Llevamos a SGI el dinero para un emprendimiento en el sur, que ya había sido contado, sólo para detectar algún billete falso. Y sí, no soy un alcohólico, pero si me invitan un trago, lo tomo", dijo.

Con respecto a las cuentas en el exterior, cuyo movimiento lo llevó a la cárcel, recordó que la justicia suiza las bloqueó preventivamente, pero luego resolvió que el origen del dinero era lícito.



"Por eso hice esa transferencia a Bahamas, porque la justicia de la Confederación Helvética dijo que los fondos estaban disponibles", resumió el mayor de los hijos de Báez.



Esas cuentas, cuyos únicos beneficiarios eran él y sus hermanos, fueron abiertas en el exterior por su padre "porque nadie tiene la vida comprada" y servirían para que cada uno tomara su camino, si no querían unirse a Austral Construcciones.



Lamentó que no les hubieran permitido entrar en el blanqueo, que les cortaran las cuentas y les remataran sus maquinarias "sin estar condenados".



Por último manifestó su esperanza en que los jueces fueran justos con una familia "que siempre estuvo a derecho, llegamos a dar trabajo a tres mil personas y ahora, yo, no tengo nada, ni obra social para mis hijos".