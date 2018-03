Por Roberto Di Sandro

rdisandro@cronica.com.ar

La suave música clásica, sumada a algunos toques movidos, dio un momento de descanso a la mente presidencial. Después de esos sones, en la presentación del plan de orquestas infantiles y juveniles para 2018, de nuevo a la tarea. Intensa, dialoguista, polémica por momentos y también decisiva.



Todo esto el pasado sábado, en Olivos. Allí, Mauricio Macri definió varias cosas. Pasaron por su mente respuestas que mañana dará el gobierno a la Unión Industrial cuando reciba a sus miembros en la Casa Rosada. Indirectamente acusa a sus integrantes, no a todos, de ser “fieles” a la inflación, el flagelo imparable de estos momentos, como asimismo de otras cuestiones socioeconómicas que no se superan. El análisis del fin de semana suma “la iniciación”, si así puede llamarse, de la campaña electoral.



A la voz de su partido, Cambiemos, adelanta el timbreo. Lo hace desde ahora. Irán por todo el país. Primero, sin Macri y casi en las finales con él, que buscará la reelección. Pero el tema económico lo obsesiona. Precios que aumentan; inversiones que no llegan; paritarias que generan polémicas y conflictos.



También hechos positivos como el debate del aborto, bien recibido en general; algunas inversiones locales que tratan de agrandarse y un tema que cayó bien fue el reclamo directo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por los aranceles al acero y aluminio. Macri le solicitó una solución favorable “a su amigo Trump”, dijeron a este diario. Hay muchos otros problemas y, en verdad, pocos hechos positivos. Se los llevó en el avión para seguir analizándolos.



Cruza la cordillera para abrazar a su flamante par de Chile, Sebastián Piñera, que asume hoy como mandatario del país hermano. Regresa el mismo día y mañana, reiteramos, en la Rosada estará a muy pocos pasos del salón donde Marcos Peña recibirá a la Unión Industrial. Su titular, Miguel Acevedo, lleva varios reclamos y propuestas al gobierno, con lo cual, en las últimas horas bajó un poco los decibeles del enfrentamiento. Ah; las cosas pueden mejorar en el curso del diálogo y allí es donde puede aparecer la figura de Macri “para saludar a los presentes”, acotaron ciertas voces a Crónica.

Puerta “abre puertas”

Estuvo con el Presidente. Nadie lo supo. Como siempre se informa después o aparece sorpresivamente en algún acto, y recién se contacta. La figura es Ramón Puerta. Atención: ex gobernador peronista de Misiones, ex presidente de la Nación en aquella semana “única en el mundo” donde hubo cinco mandatarios y, ahora, embajador en España. Sí, se trata de Ramón Puerta, hombre emprendedor y amigo de Macri. Dijo que “es desbordante el espíritu de España por invertir en la Argentina”. Pero advirtió: “España quiere invertir con un Estado, no con un gobierno”. Ahora la versión: desde hace mucho tiempo en el pensamiento del actual Presidente está el deseo de incorporar a su gabinete a Puerta. Habrá que ver. El hombre es peronista y también recorre su espíritu el de “unir al peronismo”. Lo que sí, como dijo un colega: “Puerta abre puertas”. Telón.

Breves y sabrosas

Ya mencionamos: son tan vertiginosos las noticias, versiones, rumores y hechos insólitos que no hay tiempo para cubrir todo. Por eso, aquí va la síntesis de este capítulo habitual de Intimidades; que le sugerimos no se pierda:

Tiene un poquito menos en la Casa de Gobierno que quien escribe esta columna, pero siempre está atento a lo que ocurre. Sánchez Parra nos comenta del proyecto del gobierno al Congreso “para bajar los precios de los medicamentos”. Ahora los incrementos superan el 200 por ciento. Increíble. De allí la decisión del PEN. Ahora hay un conjunto que, en ese hit que se canta en las canchas contra Macri, le cambió la letra: Alude en una parte a “trae la plata vos, aquí (en el país) me come la inflación”. Que tal. Un hombre que sabe mucho de turismo y es claro en conceptos: Gustavo Santos. Es el titular de Turismo. Parece que hay un deseo presidencial: candidatearlo para gobernador de Córdoba. Se llamaba en una época el Salón de Acuerdos. Juan Domingo Perón hizo poner allí micrófonos para que hablaran todos los ministros y después invitó a todos los partidos políticos a dialogar. Hace tiempo se llama Salón Norte. Está cerca del despacho presidencial. Estaba sin refrigeración. Se quejó el máximo y lo arreglaron. No muy rápido, pero lo arreglaron. Atención: que lo ponga en 24. Quejas de los abuelos: protestan por los trámites burocráticos en los bancos y en oficinas para el cobro de la Reparación Histórica. No es mucho lo que cobran, pero “algo es algo” acotan. Lo que les molesta y con razón es cuántos trámites administrativos hacen. Le mandaron una nota a la Presidencia. El casco de Peña. Lo usó cuando fue a ver al poderoso Paolo Rocca, en Techint. Allí fue donde don Paolo le dijo que Macri hablará con Trump por el tema de los aranceles. Peña se acomodó el casco y contestó: “Le preguntaremos”. Lo hizo y Macri habló con el uno del mundo. Crónica, único medio que comenta estos detalles inéditos. “Hay que ponerse a disposición de los tiempos”, les dijo Macri a los empresarios en un mensaje enviado para que concurran el lunes a la Rosada. Se supo del enojo presidencial porque “no apoyan el cambio” y casi se tiró sobre la mesa que “durante el gobierno anterior también decían una cosa adentro y hacían todo lo contrario afuera”. El ánimo sólo se levanta cuando hacen encuestas, -es el hobby de don Mauricio- y a veces vienen bien y otras, no. Por ejemplo, la de educación: más de un cincuenta por ciento dice que está peor que hace diez años. Comentan que el que gobierna se agarró la cabeza. Fue la última de este capítulo.

¿Timbreo y cambios?

El propósito de timbrear en todo el país, empezando ya, se añade al propósito presidencial de estudiar ciertos cambios dentro del gabinete. El que se rumoreó últimamente y fue desmentido reservadamente es el del actual ministro de Hacienda o de Economía, como quiera llamársele, Nicolás Dujovne.



En ciertas reuniones de la “mesa chica” (el círculo rojo) se habla mucho de conservar políticas, iniciativas y demás temas, pero el asunto económico y su relación con la sociedad abarcan momentos que hacen inquietar los ánimos dentro del clima de consenso.



Se deslizan a través de palabras el propósito de “cambios”. El rumor destacó, por ejemplo, a una figura que se fue hace poco: Carlos Melconian, señalado como sucesor de Dujovne. Algunos cercanos a los pasillos se sorprendieron y de inmediato salieron no sólo a desmentir, sino a tomar el chimento como algo incongruente. De todas maneras, siempre hay que estar atento a posibilidades de este tipo por que, como dijo una voz serena y equilibrada aproximada a Macri, “la economía es cambiante y los hombres también”.



Pero, ante todo esto, “Crónica” registra lo que gira dentro de una Casa Rosada llena de noticias y de entrevistas, muchas de las cuales son reservadas y no se hacen públicas, sumándose a la privacidad que sucede en Olivos. El periodista no se amilana y busca. Algún indicio muchas veces surge. Nuestro medio está siempre ahí. El próximo domingo volvemos y el viernes, en la Pantalla de Crónica TV pero en nuevo horario, de 21.15 a 22. Síganos, porque nuestro trabajo es para ustedes. Chau.