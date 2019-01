La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este lunes que el gobierno trabaja en un programa que será enviado al Congreso para agilizar la deportación de extranjeros que cometan delitos en la Argentina, que incluye la creación de una Cámara (una instancia judicial específica) que investigue esos hechos, "para que todo aquel que se radique en el país lo haga con un objetivo de colaboración y no de venir a delinquir".



Bullrich precisó que se trata de un proceso que comenzó con un decreto de Mauricio Macri y puso de relieve que "el objetivo es que todo aquel que se radique en la Argentina lo haga con un objetivo de colaboración y no de venir a delinquir".



Según la ministra, "en el último tiempo y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas detenidas".



Por lo que informó la ministra en declaraciones a radio Mitre, el área de Migraciones "ha construido un listado de personas impedidas de estar en el país y esta es una primera parte de un programa más extenso que será llevado al Parlamento".



"La idea más que la creación de un fuero, que serían más cargos y mas jueces, es la creación de una Cámara. Hay un proceso administrativo y luego un proceso judicial: la idea es que sea un trámite más rápido porque tiene que ver con la seguridad de la gente", enfatizó.



Sostuvo que en la Argentina "se puede entrar y aceptar cuál es la legislación vigente pero el que lo hace violando pasos o cambiando su identidad, está entrando a partir de una acción no legal".



"Lo que nosotros generamos desde el Ministerio de Seguridad son unidades especiales de búsqueda porque han pasado en muchos casos años (sin hallar a los denunciados). Hay que buscar a las personas que están en estos listados", enfatizó la funcionaria.



Por otro lado y ante una consulta sobre la utilización de pistolas Taser por parte de efectivos de fuerzas de seguridad, consideró que se trata de "menos que un arma" y ante una consulta precisó que no está pensado para aplicar en "manifestaciones".



Finalmente, explicó que "es un arma que tiene poca capacidad de fuego, cuyo objetivo es poder generar un daño mucho menor que un arma de fuego en lugares con aglomeración de gente. Lo estamos pensando para aeropuertos y trenes, adentro, no en la estación", precisó.

También aclaró que durante esta jornada, enviará al Congreso, para debatir posiblemente en extraordinarias, la posibilidad de crear un nuevo sistema de responsabilidad juvenil, que bajaría de 16 años a 15 la imputabilidad para delitos graves, y que contempla un régimen social y educativo para que el menor no siga delinquiendo, al sostener que la iniciativa busca impedir "que ese chico avance en la carrera delictual".

En declaraciones a radio Mitre, la ministra de Seguridad precisó que el proyecto en el que trabaja el gobierno y que sería enviado en febrero al Parlamento, una vez que el gobierno convoque a sesiones extraordinarias, "avala la teoría de (Rudholph) Giuliani (el ex Alcalde de Nueva York) de cuando explota la primera conducta disvaliosa es importante, porque cuando nadie le dice nada, va generando conductas más violentas y avanza en la carrera delictiva".



"El objetivo del régimen es trabajar para impedir que ese chico avance en la carrera delictual", aseguró Bullrich, quien destacó además la importancia del texto, al sostener que "no sólo va a generar la conducta sancionatoria sino una conducta de comprensión de que si sigue por ese camino va a terminar peor”, enfatizó.

“Va a cambiar las condiciones de seguridad y que consiste en la creación de un régimen socioeducativo que, independientemente de la edad que tenga, cuando un menor comete un robo entra en un régimen de resarcimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad”, finalizó.