Luego de que el humorista Enrique Pinti dijese en una entrevista que Mauricio Macri fue "el peor presidente de la historia", quien salió a contestarle fue el actor y político Luis Brandoni, que espetó: "Me parece que Enrique perdió la memoria".

"Cómo no va a pensar eso. Es lógico, si es kirchnerista. Yo no creo que sea el peor, Macri. Pero pudo haberlo sido. Ahora, descalificar a todos los demás presidentes es porque Enrique perdió la memoria, de quien fue don Arturo Umberto Illia. Me parece que perdió la memoria", dijo el actor y candidato a diputado nacional por Buenos Aires, por la lista Adelante, al programa de radio "Las Últimas Noticias", que conduce Luis Bremer y Romina Calderaro.

Además, Brandoni sostuvo que "Macri no es un pasivo electoral", al respecto de la llegada al país del expresidente y su posible vuelta a los escenarios políticos.

En una entrevista para el programa Vivo el domingo de A24, el actor Enrique Pinti había expresado que "el peor presidente de la historia fue Mauricio Macri", a quien lo calificó además de "inútil", cuando le pidieron que describiera al exmandatario en una palabra.

Luego de estas declaraciones, el actor también fue interrogado sobre qué le había parecido Carlos Menem: "De verdad tenía grandes condiciones de líder y no se lo puedo negar. Fue el único que me vino a ver en alguna de mis funciones", ponderó el artista.

Además, Pinti se había referido a Cristina Kirchner a quien le aconsejó "un calmante", Mientras tanto, a Alberto Fernández le dijo que "le hace falta algo que lo avive".

Con lo dicho por Fernando Iglesias y Waldo Wolff, quienes atacaron a la actriz Florencia Peña, Pinti aseguró que "es una persona encantadora", pero si no lo fuera igual "la hubiera salido a defender".

Alberto Fernández sobre los artistas en el acto de presentación del plan Activar Cultura

Este martes, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó el acto de presentación de Activar Cultura, un programa que incluye líneas de financiamiento para la producción y el trabajo del sector de la cultura, en el Centro Cultural Kirchner. Además de la inauguración del programa, el mandatario se refirió a las visitas de los artistas a la quinta de Olivos durante la cuarentena por el coronavirus, tras la polémica que hubo alrededor de la figura de Florencia Peña.

"En estos días me han cuestionado mucho. Pero la verdad es que me ocupé mucho de hablar con muchos de ustedes Pablito (Echarri) vino a verme, Alejandra Darín vino a verme, Florencia Peña vino a verme, Carlitos Rottemberg vino a verme, Luis Brandoni vino a verme", enumeró.

"Vino a verme un montón de gente, que tenía la misma preocupación que tenía yo: cómo remontamos esto porque es muy difícil lo que estamos viviendo", señaló el Presidente.

Asimismo, Fernández aseguró que su Gobierno se ocupará "de todos, de los grandes artistas que tanto admiramos, pero también de los que empiezan, de los que buscan un lugar escena, de los que en una manta muestran sus artesanías" y resaltó que tiene "un compromiso absoluto con la cultura y el arte", un sector devastado por la pandemia.