El presidente Mauricio Macri volvió a destacar el valor de "dialogar y trabajar juntos para poner el Estado al servicio de la gente y decirnos la verdad", y afirmó que por ese camino "Argentina crecerá en 2018, en 2019 y en los próximos años".



Así lo afirmó, al visitar, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, las obras de ampliación del Camino del Buen Ayres, en el partido bonaerense de Ituzaingó.



"Cuánta plata se han gastado en carteles para decir que se estaba haciendo algo que no se hacía", dijo Macri y remarcó que "hoy lo estamos haciendo realidad" ya que "esta obra avanza" y hay "2800 trabajadores argentinos que están haciendo historia".



En ese marco, Macri destacó el valor del "diálogo" como base para el crecimiento del país y analizó que "esto es lo que se hace cuando los argentinos nos decidimos a trabajar en conjunto".



Asimismo reveló que en la "prolongación de la autopista se suscitó un problema" ya que "había un grupo de la comunidad que no quería que se partiese el parque Pereyra Iraola al medio, pero nos sentamos y acordamos una traza nueva para poder llevar seguridad y tranquilidad".



El Presidente estuvo también acompañado por los intendentes de San Isidro, Gusavo Posse (radical de Cambiemos); de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (Cambiemos); de San Vicente, Mauricio Gómez (Cambiemos); y el peronista Alejandro Granados; de Ezeiza, de buena relación con el gobierno bonaerense. También estuvieron los ministros de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Educación, Alejandro Finocchiaro.



En el marco de su discurso, el mandatario destacó que "el año pasado batimos el récord en la historia de colocación de pavimento y en enero volvimos a batir récord con el cemento".



"Por eso el país creció en 2017 y va a crecer en 2018, algo que no pasaba hace muchos años. Hemos arrancado el 2018 muy bien, con récord de venta de autos usados, muy buena venta de motos, el 18 por ciento en la venta de acero, récord de venta de camiones y el turismo anduvo muy bien en la provincia y en todo el país", remarcó.