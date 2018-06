Previo a tomar juramento en la Casa Rosada a los nuevos ministros de Energía, Javier Iguacel, y de Producción, Dante Sica, el presidente Mauricio Macri se refirió a la grave situación en la que está inmerso el país, y volvió a culpar al gobierno anterior.



Al respecto, Macri afirmó que el anterior gobierno "nos dejó unas cuantas hipotecas económicas, que algunos llamaron bombas, que vamos resolviendo" y dijo que desde el primer día de su gobierno se sabía que "no iba a ser un camino sin obstáculos".



Además, destacó la categoría de "país emergente" con la que la sociedad Morgan Stanley Capital International (MSCI) calificó a la Argentina y volvió a remarcar el valor del préstamo recibido por parte del Fondo Monetario Internacional. "El acuerdo con el Fondo es inédito", aseveró el presidente.



Para el presidente, la calificación de "país emergente" traerá "más herramientas para que más gente pueda invertir, y eso significa más trabajo para los argentinos", y agregó que ese es el camino del progreso "para derrotar la pobreza y generar oportunidades distintas para la clase media".



"Tenemos recursos humanos. Los argentinos somos buena gente, talentosa y creativa. No hay nada que los argentinos, juntos, no podamos resolver", valoró Macri.



Con respecto a la crisis social y monetaria que atraviesa Argentina, el presidente hizo hincapié en cuestiones invisibles que realizó Cambiemos en estos años de gobierno: "Son cimientos, como los que tienen los edificios, no se ven pero duran por años". Y aclaró: "en dos años y medio hicimos mucho".