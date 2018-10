El presidente Mauricio Macri presentó este jueves el Plan Nacional Aprender Matemática en el Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que a partir del próximo ciclo lectivo les permitirá a los alumnos de escuelas primeras y secundarias de todo el país mejorar su nivel de conocimiento en esa materia, a través de un método innovador de enseñanza.



“De la mano de la educación, aspiramos a generar trabajo y reducir la pobreza”, afirmó el Jefe de Estado, que estuvo acompañado de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta ; el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Alejandro Finocchiaro ; y el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi .



Macri puntualizó que " Realmente es necesario que tiremos del carro juntos porque se trata del futuro de lo más valioso que tenemos, que son nuestros hijos y nuestros jóvenes" .



Además, señaló que matemática es una materia "clave para lo que viene", porque "lejos de retroceder, se ha ido metiendo en todas las carreras" como "el arte, la cultura en general, la programación y el diseño".



El mandatario adivirtió que "si no pegamos un giro profundo", al hecho que solamente el 30 por ciento de los alumnos que termina la escuela tiene conocimientos básicos de matemática "vamos a tener problemas" en concretar "o que nosotros soñamos".



El programa apunta a que los alumnos comprendan el sentido y valor de entender la materia como herramienta concreta para que después puedan elegir mejor sus carreras y futuros trabajos.



Las pruebas Aprender 2017 mostraron que un 70 por ciento de estudiantes secundarios de todo el país alcanzó resultados insuficientes en su aprendizaje y por eso el Gobierno decidió poner en marcha ese plan.



Para su aplicación, serán capacitados 650 instructores (350 de primario y 300 de secundario), que se encargarán de preparar luego a un total de 75.000 docentes.



En una primera etapa, se va a implementar en 10.000 escuelas (5000 primarias y 5000 secundarias) de todo el país, que serán seleccionadas garantizando la equidad federal y social.