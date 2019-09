Mauricio Macri dijo este viernes que en su gestión las obras públicas han "dejado ser sinónimo de corrupción y escándalos" y afirmó que se hacen con "licitaciones transparentes y a precios competitivos", al recorrer las obras de la autopista del tramo Pilar- Pergamino de la ruta 8 en la provincia de Buenos Aires.



Luego de tomarse fotos y saludar a vecinos, Macri habló desde uno de los tramos de la ruta 8, a la altura de Pergamino, y se refirió al "momento difícil de incertidumbre política" por el que "es más difícil llegar a fin de mes", aunque destacó que "por eso, haciéndome cargo, hemos tomado medidas que todos conocen".



"Quiero decirles que en este momento difícil hoy estamos en un proceso electoral y debatiendo sobre el futuro de los argentinos, y sé que todos al final del día queremos lo mismo: trabajo y paz", sostuvo durante el acto, en el que estuvo acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, autoridades municipales, trabajadores y vecinos de Pergamino.

Macri saludó a los vecinos y se sacó fotos con ellos.

En ese sentido, señaló que "también hay que ocuparse del futuro" y manifestó que las obras viales, como las que recorrió, son para que "tengamos futuro" y "cuidemos la vida de los argentinos", porque solamente "entre 2015 y 2018 se perdieron 168 vidas".



"No es solamente esta Ruta 8 que estamos transformando en autopista. Esto es en todas las rutas de la Argentina. Rutas que son la imagen de la desidia y por las que había que hacer algo. Por eso, lanzamos un plan de vialidad como hace años no se hacía en el país", sostuvo.



Y, agregó: "Estas máquinas cambian vida y nos cuidan, porque hacen una nueva realidad. No son obras que hemos encarado por un tema electoral, rápido, mal hechas, con parches. Son obras de máxima calidad para que duren toda la vida. Lo mismo que las escuelas, los hospitales, las cloacas, el agua potable, los aeropuertos, los trenes".



El Presidente aseguró que "todo lo hemos encarado con la misma seriedad y el mismo amor, para que esto funcione y nos ayude a crecer", porque "estas son las herramientas para que tengamos futuro, y las hemos hecho trabajando y con seriedad porque las obras ya han dejado de ser sinónimo de corrupción y escándalos".



"En estos avances que hemos hecho, y que son muchos, aunque sabemos que falta mucho más, quiero reiterar que mi máximo compromiso es trabajar día a día junto a ustedes", expresó el presidente. En ese sentido, dijo: "No todos los días, sino toda la vida, porque juntos lo vamos a sacar adelante. Fuerza!. Los argentinos tenemos un futuro enrome por delante".