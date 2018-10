El presidente Mauricio Macri sostuvo que las complicidades criminales entre policías jueces y políticos nos trajeron "pobreza e inequidad" al brindar un reportaje al diario británico The Sunday Times.



El mandatario además calificó como "impresionante" e "inédito" el respaldo que el Gobierno recibió del Fondo Monetario Internacional ( FMI) y planteó que para superar la crisis buscará "transmitir calma y no cambiar de rumbo".



En una nota que combina una crónica del periodista describiendo a Macri y su gestión, con frases del mandatario, The Sunday Times dice que en el país hubo una "cultura de las últimas siete décadas en el cual policías y jueces se han unido con políticos en el corazón de un Estado criminal".



Ante esa descripción, el Jefe de Estado sostuvo que "todo lo que esto nos trajo en 70 años, a pesar de nuestro talento y nuestros recursos, fue pobreza e inequidad".

"No llores, vengo a arreglarte Argentina" titula el medio británico.



El Presidente también habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI). "Es impresionante la ayuda que estamos recibiendo y el nivel inédito de apoyo del FMI", destacó.



Y se refirió a la crisis financiera que el país atravesó en los últimos meses, donde consideró que lo mejor es "transmitir calma y no cambiar de rumbo".

Además declaró que no renunciará al "reclamo legítimo" de Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, pero ofreció un diálogo "extenso y abarcador" con el Reino Unido. "Cada uno de nosotros tiene razones para querer una relación más intensa", sostuvo sobre el tema.



También se refirió a la corrupción durante el kirchnerismo: "Son bastante escandalosas las cosas que han salido a la luz. Muchas cosas que hizo el gobierno anterior son difíciles de entender. Tales cosas nunca deberían permitirse que vuelvan a suceder en la Argentina", opinó.



En otro tramo de la entrevista relató cómo conoció al actual mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando ambos eran empresarios. Dijo que fue "el comienzo de una gran relación" y que el norteamericano "ha demostrado ser un gran amigo de Argentina".



Además habló de las palabras que le dedicó a Christine Lagarde en su última visita a Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.



"El que había hablado antes que yo en esa reunión dijo que todo el mundo estaba enamorado de Christine. Entonces, para hacer una broma, seguí con el mismo tema", explicó ante una consulta sobre su frase cuando dijo que esperaba que "todo el país se enamore de Christine Lagarde".



El artículo, publicado ayer domingo en el periódico británico, lleva como título " Mauricio Macri: no lloren, estoy arreglando la Argentina", en un guiño a la famosa canción "No llores por mí Argentina" del musical "Evita".