El presidente Mauricio Macri dijo que no se ve "un minuto gobernando la Argentina sin tener a María Eugenia Vidal como gobernadora" de la provincia de Buenos Aires, y afirmó que "no estamos para sobrevivir en un cargo, sino ser parte de un proyecto", al hablar en el lanzamiento de la campaña electoral de Juntos por el Cambio en territorio bonaerense, de cara a las PASO del 11 de agosto.

Del acto, que se realizó en el Hotel Grand Brizo, ubicado en las calles 51 entre 9 y 10, de La Plata, participó el precandidato a vicepresidente del espacio oficialista, Miguel Angel Pichetto, y todos los postulantes de Juntos por el Cambio para los cargos de intendentes y legisladores bonaerenses.

"Estamos acá contra viento y marea porque hubo muchos argentinos, una enorme mayoría, que nos animamos a decir basta hace tres años y medio, y fue un camino duro", señaló Macri sobre el escenario, junto a Vidal, Pichetto y el vicegobernador, el radical Daniel Salvador, todos sentados en banquetas altas.

En su discurso, el Presidente indicó que el Gobierno logró hacer girar "el tren que se estrellaba contra la pared", y que por eso "el mundo ahora apoya a la Argentina", e insistió con que "los argentinos, ahora más que nunca, juntos somos imparables".

En otro tramo, expresó que no se ve "un minuto gobernando la Argentina sin tener a María Eugenia Vidal como gobernadora" de la provincia de Buenos Aires, y afirmó que "no estamos para sobrevivir en un cargo, sino ser parte de un proyecto". "No existe el 'aunque sea gano yo'. Eso no tiene ningún valor", añadió el primer mandatario.

Por último, Macri señaló que "los ojos de los inversores están puestos en lo que puede pasar en Argentina", tras las elecciones, y remarcó la necesidad de "terminar con esa incertidumbre política que hoy existe". "Los que vienen a anunciarme nuevas inversiones, todos empiezan en diciembre, enero, febrero, marzo (del año próximo). Están atentos por eso es importante sacar la incertidumbre", sostuvo.



"La revolución de los trenes no puede parar"



El presidente afirmó que "la revolución de los trenes no puede parar", cuestionó la "falta de inversión" en materia ferroviaria y dijo que los usuarios del tren Roca "estuvieron abandonados a su suerte durante 40 años".

"Hace 40 años no se invertía en la seguridad del tren Roca. En el nuevo Taller Ferroviario Tolosa se va a realizar el mantenimiento y la reparación de los trenes de la línea. Después de estar cerrado desde 2001, hoy vuelve a funcionar", sostuvo Macri al hablar en el acto, en el que hizo referencia a la tragedia de Once, que le costó la vida a 51 personas el 22 de febrero de 2012.

"Pero la cosa cambió. Estoy orgulloso de lo que están haciendo. Esta revolución de los trenes no puede parar porque recién empezamos y hay muchísimo por mejorar", dijo Macri, y añadió: "Vamos a seguir mejorando la calidad y el servicio de los pasajeros" que viajan en ferrocarril.