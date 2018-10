El discurso (minuto 11:00)

participó del cierre de la 74°Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Salta y brindó un discurso que tuvo como eje la libertad de prensa y de expresión, que son "valores esenciales y el corazón de la democracia", señaló el presidente ."Detrás de esos dos valores está la verdad que junto con la trasparencia son innegociables y nuestro gobierno los tomó como bandera y punto de partida. Nunca hubo tanta libertad de prensa como ahora", señaló el mandatario.Y siguió: "En una verdadera democracia, el gobierno sienta las bases de la libertad y se ocupa de custodiarla. Actuamos así porque confiamos en el ciudadano que nos da fuerza para crecer"."Algunos dicen que no deberíamos tolerar que se diga cualquier cosa en los medios. Pero eso se terminó, cualquiera puede decir lo que quiera y piensa. No es un gobierno generando medios adictos manipulando la información a su favor", remarcó el presidente.Según Macri, la libertad de prensa es "no usar el dinero público en propaganda política, no atacar con eternas cadenas nacionales al que piensa distinto y que las voces opositoras tengan espacio en los medios del estado sin restricciones".También aclaró que las diferencias "no se combaten" así como tampoco "se bloquean investigaciones periodísticas" sino que se colabora con ellas y "s on un instrumento fundamental de la verdad y de esto se trata la ley de acceso a la información pública"."Libertad de expresión y prensa es que los funcionarios incluidos el presidente respondan a preguntas constantemente en conferencia de prensa y los periodistas no sean elegidos a dedo sino por sorteo", aclaró.Desde el Hotel Sheraton, agregó que "tenemos que entender que un país es un coro gigantesco de voces y distintas personas cantan distintas canciones".Por último, finalizó: "Me llena de orgullo que los argentinos estemos pasando por un momento institucional fuerte donde la corrupción ya nunca más va a quedar impune. Sigamos trabajando para que se termine la censura en todo el continente".