El presidente Mauricio Macri encabezó, junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, un acto como parte de las marchas "Sí se puede" de Juntos por el Cambio en 30 ciudades del país de cara a las elecciones generales del próximo 27 de octubre.

"Estamos acá para dar juntos esta batalla por nuestro futuro" manfiestó el presidente que manifestó que si le dan un segundo mandato en las urnas "se viene el crecimiento, el trabajo y la mejora del salario".

El Jefe de Estado le habló a las más de 15.000 personas que estuvieron presentes y les dijo: "No voy a aflojar, estoy loco por este país y por todos ustedes".

Sobre las dificultades que encontró su gobierno, el mandatario sostuvo: "Queremos vivir la verdad y sin maquillajes".

Macri bromeó sobre su frase "No se inunda más" al hablar de los trabajos de infrestructura que se hicieron en la localidad del noroeste bonaerense que permitió que "cinco barrios que siempre se inundaban" soporten las intensas lluvias.

Sobre el final de su discurso, habló sobre los comicios y afirmó: "Se puede dar vuelta esta elección"