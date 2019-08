Fernando Henrique Cardoso, Alberto Fernández y Mauricio Macri fueron los oradores de un nuevo ciclo de la tercera edición del seminario "Democracia & Desarrollo".

Macri pidió a los empresarios que digan "qué herramientas necesitan para crecer y generar trabajo" y reconoció que "se subestimó la inflación, pero el programa que iniciamos estaba dando resultados", durante un seminario organizado por el grupo Clarin en el Museo Malba.

Sostuvo que tomaron decisiones esa semana y que tienen un foco distinto para su segundo mandato. Además afirmó que van a lograr convencerlos que más alla de la bronca.

"No trabajo para nada más que cuidar a los argentinos y lograr que tengan un futuro mejor de verdad, concreto en las pequeñas cosas de todos los días", dijo el Presidente. Y agregó: "Lo importante es analizar si la transformación que estamos haciendo, lo que conseguimos merece que sigamos intentando resolver problemas estructurales, que son de 70 años, que no los pudimos resolver totalmente, pero hicimos avances".

Aseguró que en los otros campos que son las libertades, las instituciones, la modernización, la integración al mundo hicieron avances aún mayores. "Todo ese conjunto de cosas es lo que nos invita a darnos esta segunda oportunidad".

Preguntas

Uno de los moderadores del evento le preguntó al Presidente argentino en primer término "¿Cómo fue posible que no advirtieran nada de la dimensión de lo que estaba pasando?" y en segundo lugar, omitiendo lo económico, "¿Cuál fue el mayor déficit político que llevó a ese resultado?".

Respuestas

Macri le respondió y dijo que él sabe lo que le pasa pasa a la gente y que nunca dejó de visitarlos. "Llevo 270 mil kilómetros recorriendo el país. En cada uno de los lugares que visité me reuní con una familia, una pyme, una escuela, así que sé lo que les ha pasado". Y continúo tajante: "Claramente ellos en algún punto deben haber sentido que ese voto traiciona esa parte de transformar la Argentina", pero sin embargo, "lo que hemos generado estos tres años y medio es otra forma de convivencia, otra cultura del poder".

"Acá hay un Presidente que desde el primer día contestó preguntas, es el que más conferencias de prensa dio en su historia. Nunca le dijo a un periodista qué tiene preguntar ni a un juez lo que decir. Un Presidente que informa el acceso a la información pública, que ha fortalecido la Oficina Anticorrupción y UIF."

Aseveró que también le dio la libertad fiscal a las Provincias. "Cuando llegué estaban todas fundidas y hoy la mayoría tiene muy buenas situaciones. Además los hemos acompañado a la modernización, hemos diseñado obras juntos, los hemos llevado de viaje, hemos abierto juntos ese mercado nuevo".

Conclusión

Macri dijo que todas esas cosas las hicimos juntos. Entre otros de los valores mencionados, nombró el derecho a ser parte y vincularnos con todo el mundo. "Esta política exterior tiene que ser una política estado, no podemos volver a la Argentina que se relaciona con dos o tres. Necesitamos estar conectados porque quien no lo está, no se nutre de inversión, de comercio, de tecnología y de educación".

Por último, concluyó en que esa Argentina que comenzó es la que tiene que continuar, y es la que se basa en la verdad: "Asumiendo nuestras limitaciones y viendo cuáles son las cosas que tenemos que mejorar, no la que se basa en mentirnos y engañarnos".